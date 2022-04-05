Соревнования снайперов на базе ССО США.

Командование специальных операций армии США (USASOC) в период с 20 по 25 марта 2022 года провело в Форт-Брэгг 13-е международные соревнования снайперов.

Всего в мероприятии приняла участие 21 команда. Первенство включало в общей сложности 23 индивидуальных испытания, в которых требовалось выполнить различные тесты. Собственно стрельба велась не только из снайперских и полуавтоматических винтовок, но и из другого длинноствольного и короткоствольного оружия. Всего в ходе соревнования снайперов участники произвели около 30 тыс. выстрелов.

Согласно зарубежным публикациям, помимо самой стрельбы, в оценку включалось поддержание взаимодействия внутри команды, тактика выполнения упражнений, выбор приоритета целей, физическая подготовка и многое другое. По заключению специалистов, опубликованный список мест, занятых участниками (см. ниже), отражает только результаты выполненных упражнений. Из него не следует делать каких-либо выводов об оперативной ценности отдельных подразделений.

Места, занятые участниками 13-х международный соревнований снайперов в Форт-Брэгг:

USASOC (USA) 1er Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine (Frankreich) 20th Special Forces Group (USA) USMC Marine Advanced Sniper Course (USA) Kommando Spezialkräfte (Deutschland) 1st Special Warfare Training Group (USA) 7th Special Forces Group (USA) Armee Aufklärungsdetachment 10 (Schweiz) 10th Special Forces Group (USA) 1st Special Forces Group (USA) 75th Ranger Regiment (USA) 3rd Special Forces Group (USA) US Coast Guard (USA) Korps Commandotroepen (Niederlande) 19th Special Forces Group (USA) US Navy SEAL Team 1 (USA) Naval Special Warfare ATC (USA) USMC 3rd Raider Battalion (USA) US Secret Service (USA) 9 Reggimento d’Assalto Paracadutisti (Italien)

По материалам ресурса soldat-und-technik.de