Войти
ИнВоен Info

Соревнования снайперов на базе ССО США

698
0
0
Соревнования снайперов на базе ССО США
Соревнования снайперов на базе ССО США.
Источник изображения: invoen.ru

Командование специальных операций армии США (USASOC) в период с  20 по 25 марта 2022 года провело в Форт-Брэгг 13-е международные соревнования снайперов.

Всего в мероприятии приняла участие 21 команда. Первенство включало в общей сложности 23 индивидуальных испытания, в которых требовалось выполнить различные тесты. Собственно стрельба велась не только из снайперских и полуавтоматических винтовок, но и из другого длинноствольного и короткоствольного оружия. Всего в ходе соревнования снайперов участники произвели около 30 тыс. выстрелов.

Согласно зарубежным публикациям, помимо самой стрельбы, в оценку включалось поддержание взаимодействия внутри команды, тактика выполнения упражнений, выбор приоритета целей, физическая подготовка и многое другое. По заключению специалистов, опубликованный список мест, занятых участниками (см. ниже), отражает только результаты выполненных упражнений. Из него не следует делать каких-либо выводов об оперативной ценности отдельных подразделений.

Места, занятые участниками 13-х международный соревнований снайперов в Форт-Брэгг:

  1. USASOC (USA)
  2. 1er Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine (Frankreich)
  3. 20th Special Forces Group (USA)
  4. USMC Marine Advanced Sniper Course (USA)
  5. Kommando Spezialkräfte (Deutschland)
  6. 1st Special Warfare Training Group (USA)
  7. 7th Special Forces Group (USA)
  8. Armee Aufklärungsdetachment 10 (Schweiz)
  9. 10th Special Forces Group (USA)
  10. 1st Special Forces Group (USA)
  11. 75th Ranger Regiment (USA)
  12. 3rd Special Forces Group (USA)
  13. US Coast Guard (USA)
  14. Korps Commandotroepen (Niederlande)
  15. 19th Special Forces Group (USA)
  16. US Navy SEAL Team 1 (USA)
  17. Naval Special Warfare ATC (USA)
  18. USMC 3rd Raider Battalion (USA)
  19. US Secret Service (USA)
  20. 9 Reggimento d’Assalto Paracadutisti (Italien)

По материалам ресурса soldat-und-technik.de

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
27.03.2013
Быть друзьями и никогда не враждовать
19.07.2012
Филиппины купят 10 итальянских ударных вертолетов
02.11.2011
Против кого евроПРО? — часть III
23.12.2010
ВВС Афганистана выберут между западными и российскими производителями
09.12.2009
Перспективный рынок пассажирских самолетов в России на ближайшее 20-летие превысит 1000 самолетов - прогноз "Эрбас"
16.09.2008
Иностранцам понравились «Ростехнологии». В Новосибирске может появиться СП госкорпорации и Caterpillar
31.05.2007
Пентагон изучает информацию о пусках новейших российских ракет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 18:50
  • 21993
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.04 17:18
  • 4
Британский премьер будет убеждать Германию в необходимости усиления давления на Россию - СМИ
  • 05.04 17:07
  • 4
Коллапс украинской оборонной промышленности и топливного сектора: статистика уничтоженных военных заводов и НПЗ Украины с 24 февраля
  • 05.04 17:03
  • 55
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 05.04 16:40
  • 9
Исполнение гособоронзаказа составило в 2021 году от 88 до 100% у разных заказчиков
  • 05.04 13:42
  • 1
Китай будет поддерживать Россию. Но по-тихому
  • 05.04 13:00
  • 25
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 05.04 09:02
  • 53
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 05.04 08:46
  • 4
"Нам будет что показать". Эксперт о создании в РФ качественно нового оружия
  • 04.04 15:20
  • 1
Неприемлемый ущерб
  • 04.04 12:56
  • 106
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 04.04 11:12
  • 1
Единственный в мире танк "Объект 279" поставили на ход
  • 04.04 11:11
  • 2
Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом
  • 04.04 10:36
  • 3
Макрон намерен вместе с ЕС бороться против "возращения империй"
  • 04.04 10:34
  • 4
Руководители бюджетных учреждений, обвиняющие РФ, должны покинуть свои должности - Володин