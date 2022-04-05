Соревнования снайперов на базе ССО США.

Командование специальных операций армии США (USASOC) в период с 20 по 25 марта 2022 года провело в Форт-Брэгг 13-е международные соревнования снайперов.
Всего в мероприятии приняла участие 21 команда. Первенство включало в общей сложности 23 индивидуальных испытания, в которых требовалось выполнить различные тесты. Собственно стрельба велась не только из снайперских и полуавтоматических винтовок, но и из другого длинноствольного и короткоствольного оружия. Всего в ходе соревнования снайперов участники произвели около 30 тыс. выстрелов.
Согласно зарубежным публикациям, помимо самой стрельбы, в оценку включалось поддержание взаимодействия внутри команды, тактика выполнения упражнений, выбор приоритета целей, физическая подготовка и многое другое. По заключению специалистов, опубликованный список мест, занятых участниками (см. ниже), отражает только результаты выполненных упражнений. Из него не следует делать каких-либо выводов об оперативной ценности отдельных подразделений.
Места, занятые участниками 13-х международный соревнований снайперов в Форт-Брэгг:
- USASOC (USA)
- 1er Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine (Frankreich)
- 20th Special Forces Group (USA)
- USMC Marine Advanced Sniper Course (USA)
- Kommando Spezialkräfte (Deutschland)
- 1st Special Warfare Training Group (USA)
- 7th Special Forces Group (USA)
- Armee Aufklärungsdetachment 10 (Schweiz)
- 10th Special Forces Group (USA)
- 1st Special Forces Group (USA)
- 75th Ranger Regiment (USA)
- 3rd Special Forces Group (USA)
- US Coast Guard (USA)
- Korps Commandotroepen (Niederlande)
- 19th Special Forces Group (USA)
- US Navy SEAL Team 1 (USA)
- Naval Special Warfare ATC (USA)
- USMC 3rd Raider Battalion (USA)
- US Secret Service (USA)
- 9 Reggimento d’Assalto Paracadutisti (Italien)
По материалам ресурса soldat-und-technik.de