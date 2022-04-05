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Интерфакс-АВН

NASA перенесло стендовое испытание лунной ракеты в связи с проблемой загрузки топлива

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Сверхтяжелая ракета SLS
Сверхтяжелая ракета SLS.
Источник изображения: NASA Artemis / Twitter

Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Стендовое испытание американской тяжелой ракеты Space Launch System (SLS), разрабатываемой в рамках программы Artemis 1 ("Артемида-1") для пилотируемых полетов на Луну и Марс, перенесено из-за возникших проблем с обеспечением необходимого давления при загрузке топливных баков носителя, сообщило NASA.

Финальные испытания перед первым тестовым полетом к Луне, которые предполагалось провести с 1 по 3 апреля, продолжатся 4 апреля. В ходе них должно быть осуществлено дополнительное тестирование всех систем ракеты в полной сборке с полной заправкой топливными компонентами, но без зажигания двигателей, на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Как сообщало NASA, в конце марта 98-метровая ракета SLS с космическим кораблем Orion была вывезена на транспортере из цеха вертикальной сборки на стартовую площадку 39B космического центра имени Кеннеди.

После стендового испытания ракета вновь будет отправлена на время в сборочный цех. NASA ранее сообщало, что в зависимости от результатов испытания первый тестовый полёт ракеты-носителя SLS с непилотируемым космическим кораблем Orion на орбиту Луны в рамках миссии Artemis 1 может быть проведен в мае, июне или июле.

В рамках миссии Artemis 1 непилотируемый космический корабль Orion направится к Луне, на орбите которой он будет находиться несколько недель. Затем корабль вернется к Земле, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии. В ходе миссии Artemis 2 к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов, указали в NASA. Пилотируемый корабль, полет которого на данный момент планируется в 2024 году, должен будет совершить облет естественного спутника Земли. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Атлантике. В рамках миссии Artemis 3 уже должна будет состояться высадка американских астронавтов на поверхность Луны.

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Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
SLS
Луна
Марс
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