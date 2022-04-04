Президент запретил госзаказчикам покупать иностранное ПО для использования его на объектах КИИ

Указ президента о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации подписан и опубликован на официальном портале правовой информации в среду.

Документ устанавливает, что с 31 марта 2022 года заказчики (за исключением организаций с муниципальным участием), осуществляющие закупки по закону № 223-ФЗ, не могут осуществлять закупки иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, в целях его использования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры РФ, а также закупки услуг, необходимых для использования этого ПО на таких объектах, без согласования возможности осуществления закупок с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством Российской Федерации.

Также с 1 января 2025 года органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

Правительству поручено в месячный срок утвердить:

требования к программному обеспечению, используемому органами государственной власти, заказчиками на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры;

правила согласования закупок иностранного ПО в целях его использования заказчиками на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры, а также закупок услуг, необходимых для использования этого программного обеспечения на таких объектах.

Также правительство должно в 6-месячный срок реализовать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение преимущественного применения субъектами КИИ отечественных радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры, в том числе:

определить сроки и порядок перехода субъектов КИИ на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры;

обеспечить внесение в законодательство РФ изменений в соответствии с указом;

обеспечить создание и организацию деятельности научно-производственного объединения, специализирующегося на разработке, производстве, технической поддержке и сервисном обслуживании доверенных программно-аппаратных комплексов для критической информационной инфраструктуры;

организовать подготовку и переподготовку кадров в сфере разработки, производства, технической поддержки и сервисного обслуживания радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования;

создать систему мониторинга и контроля в названной сфере.

Критическая информационная инфраструктура

Критическая информационная инфраструктура – объекты КИИ, а также сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких объектов.

Объекты КИИ – информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов КИИ.

Субъекты КИИ – государственные органы, государственные учреждения, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которым на праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, АСУ, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей.

Напомним, в ноябре 2021 на совещании президента РФ с правительством глава Минцифры Максут Шадаев доложил о неудовлетворительном исполнении директив правительства от 2018 года представителям интересов государства в советах директоров госкомпаний о закупках российских программных продуктов и предложил ввести персональную ответственность руководителей госкомпаний – Владимир Путин с предложениями согласился.

Позже Путин дал поручения об импортозамещении ПО в госкомпаниях и переходе КИИ на отечественные решения.