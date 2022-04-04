Войти
РИА Новости

Генсек ООН отреагировал на снимки с убитыми жителями в Буче

477
0
0
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан.
Источник изображения: © AP Photo / K.M. Chaudary

МОСКВА, 3 апреля/ Радио Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал провести независимое расследование информации о массовых убийствах в Буче, которую Минобороны РФ ранее назвало киевской постановкой.

"Я глубоко шокирован изображениями мирных жителей, убитых в Буче. Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к эффективному привлечению к ответу", – приводит его слова РИА Новости.

В украинских СМИ до этого появились кадры, снятые в городе Буче Киевской области, на которых запечатлены тела погибших, лежащих на дороге. Некоторые пользователи назвали видеозапись фейковой, указав на "оживших" трупов, которые двигались. Министерство обороны России опровергло обвинения Киева в том, что РФ причастна к "убийствам" населения Бучи. По информации ведомства, все опубликованные материалы являются очередной провокацией и постановкой украинских властей.

Ранее радио Sputnik сообщило, что замгенсека ООН посетит Москву и Киев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Похожие новости
24.03.2022
При каких условиях Польша захватит часть Украины
21.03.2022
Брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ
02.04.2021
Defence 24 (Польша): Балтийский союз может стать шансом?
01.02.2021
Российские войска в Беларуси как ответ на военную активность НАТО
20.04.2020
Independent (Великобритания): Россия скоро столкнется с самым серьезным испытанием в Сирии
10.03.2015
Москва и Пекин: новое испытание
21.08.2008
В Украине рассматривают вариант создания следственной комиссии по факту поставок оружия в Грузию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.04 16:23
  • 21879
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.04 15:59
  • 49
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 04.04 15:52
  • 6
Исполнение гособоронзаказа составило в 2021 году от 88 до 100% у разных заказчиков
  • 04.04 15:20
  • 1
Неприемлемый ущерб
  • 04.04 12:56
  • 106
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 04.04 11:12
  • 1
Единственный в мире танк "Объект 279" поставили на ход
  • 04.04 11:11
  • 2
Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом
  • 04.04 10:36
  • 3
Макрон намерен вместе с ЕС бороться против "возращения империй"
  • 04.04 10:34
  • 4
Руководители бюджетных учреждений, обвиняющие РФ, должны покинуть свои должности - Володин
  • 04.04 09:10
  • 3
Куда и зачем Россия перебрасывает войска из-под Киева
  • 04.04 09:05
  • 1
В России подготовили док для «Адмирала Кузнецова»
  • 04.04 08:47
  • 24
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 04.04 07:54
  • 1
Работа по тексту договора возобновится 4 апреля, заявил Мединский
  • 04.04 06:17
  • 1
В США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты - Пентагон
  • 04.04 04:21
  • 264
Как Россия проиграла во второй карабахской войне