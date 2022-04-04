Генсек ООН отреагировал на снимки с убитыми жителями в Буче

МОСКВА, 3 апреля/ Радио Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал провести независимое расследование информации о массовых убийствах в Буче, которую Минобороны РФ ранее назвало киевской постановкой.

"Я глубоко шокирован изображениями мирных жителей, убитых в Буче. Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к эффективному привлечению к ответу", – приводит его слова РИА Новости.

В украинских СМИ до этого появились кадры, снятые в городе Буче Киевской области, на которых запечатлены тела погибших, лежащих на дороге. Некоторые пользователи назвали видеозапись фейковой, указав на "оживших" трупов, которые двигались. Министерство обороны России опровергло обвинения Киева в том, что РФ причастна к "убийствам" населения Бучи. По информации ведомства, все опубликованные материалы являются очередной провокацией и постановкой украинских властей.

Ранее радио Sputnik сообщило, что замгенсека ООН посетит Москву и Киев.