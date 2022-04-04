Новый композит сделает промышленные производства более экологичными.

Как сообщили в пресс-службе АО "НИИграфит", материал будет использоваться для производства деталей предназначенных для работы в агрессивной среде и при высоких температурах. Речь идет о предприятиях атомной и нефтегазовой отрасли, автомобильной, авиационной и космической промышленности.

Новый материал кратковременно устойчив к высоким температурам, а его состав позволит сократить выброс фенола в воздух рабочей зоны производственных помещений в три раза. Он обладает улучшенными технологическими и экологическими характеристиками, а также низкой себестоимостью благодаря использованию отечественного российского углеродного войлока.

Все это дает возможность использовать ЭПАН 3Б для изготовления различных изделий постоянно работающих в агрессивной среде - например, рабочих колес центробежных насосов или лопаток компрессоров. Также он может выступать в качестве абляционного теплозащитного материала в изделиях, работающих кратковременно при высоких температурах, а также в обтекающем потоке горячего газа.

"Разработки наших технологов позволяют обеспечить поставки пресс-волокнита класса ЭПАН, сократив при этом его стоимость и повысив качество нашей продукции. В настоящее время потребность рынка в углеволокните типа ЭПАН составляет 60 тонн в год, - отметил заместитель директора по науке и инновациям АО "НИИграфит" Артур Гареев. - НИИграфит к 2024 году планирует выйти на ежегодный объем 10 тонн".

Фото и материалы предоставлены пресс-службой АО "НИИграфит"