Новый композит сделает промышленные производства более экологичными.

Как сообщили в пресс-службе АО "НИИграфит", материал будет использоваться для производства деталей предназначенных для работы в агрессивной среде и при высоких температурах. Речь идет о предприятиях атомной и нефтегазовой отрасли, автомобильной, авиационной и космической промышленности.
Новый материал кратковременно устойчив к высоким температурам, а его состав позволит сократить выброс фенола в воздух рабочей зоны производственных помещений в три раза. Он обладает улучшенными технологическими и экологическими характеристиками, а также низкой себестоимостью благодаря использованию отечественного российского углеродного войлока.
Все это дает возможность использовать ЭПАН 3Б для изготовления различных изделий постоянно работающих в агрессивной среде - например, рабочих колес центробежных насосов или лопаток компрессоров. Также он может выступать в качестве абляционного теплозащитного материала в изделиях, работающих кратковременно при высоких температурах, а также в обтекающем потоке горячего газа.
Фото и материалы предоставлены пресс-службой АО "НИИграфит"