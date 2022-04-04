Куда и зачем Россия перебрасывает войска из-под Киева

По целому ряду признаков военная обстановка на Украине существенно меняется – и связано это, прежде всего, со значительным перемещением войск. Российские подразделения массово перебрасываются из-под Киева. Куда и зачем они уходят – и какие ответные меры пытается предпринять Украина?

Перегруппировка войск на Украине приняла настолько масштабный характер, что уже сейчас можно говорить об окончании стратегической паузы.

Согласно стамбульским договоренностям, российская армия максимально сократила свою активность под Киевом. На практике это означает прекращение наступательных действий в направлении Василькова и Быхова и отвод российских войск на устойчивый рубеж Буча – Бородянка – Ирпень с Гостомелем в тылу. Также прекращено давление на ВСУ в направлении Борисполя и Броваров на другом берегу Днепра на условно черниговском направлении.

ВС РФ перешли к стратегической обороне на рубежах под Киевом. Огромные колонны российских войск несколько дней выводились из-под Киева через Белоруссию и через Черниговскую область Украины в направлении на Сумы и Харьков. Их масштаб таков, что задним числом можно сказать, что занять Киев не представляло проблемы, но это повлекло бы за собой большие разрушения и человеческие жертвы без грамма политической значимости этой операции.

Выводимые из-под Киева части перебрасываются судя по всему под Сумы и Харьков. Причем некоторые крупные украинские населенные пункты, которые ранее не занимались по "джентльменскому соглашению" между местной властью и российскими войсками, теперь проходятся с ходу (Конотоп, Нежин). А малейшие попытки сопротивления со стороны местной теробороны решаются за пять минут (Конотоп).

При этом российские войска движутся на линию фронта за Сумами и Харьковом, постепенно прибывая на позиции за Изюмом. Там вторые сутки продолжается давление в направлении Славянска – Краматорска и Барвенково. Есть данные, что в Славянске и Краматорске уже в пятницу может быть объявлена эвакуация органов власти Украины.

Бои на этом направлении ведутся у села Крестище (Хрестище), а прежняя линия обороны ВСУ у села Долина перестала существовать вместе с селом. Также бои идут на подступах к Барвенково, а это как раз то самое направление, означающее окружение донецкой группировки ВСУ.

Примечательно, что и украинские войска ведут зеркальную перегруппировку. Гарнизон Киева получил ясный сигнал, что штурмовать город никто не будет. В результате боеспособные части из Киева выводятся по ж/д-транспорту и на трейлерах в направлении Днепропетровска.

Первые эшелоны уже достигли восточной части Днепропетровской области и уходят на Павлодар. В этот район уходят практически все части резерва. В районе Днепропетровск – Павлодар ВСУ создают даже не линию обороны, а крупный военный кулак, зеркаля действия российских войск и союзников.

Что это означает? Россия и союзники организовали уже крупный прорыв с севера от Изюма в обход 70-тысячной группировки ВСУ в Донбассе. С юга началась подготовка к аналогичному прорыву севернее Угледара и у Новомихайловки, хотя там пока идут тяжелые позиционные бои. То есть это все та же подготовка к окружению донбасской группировки ВСУ, только туда собираются куда более крупные силы, чем планировалось даже неделю назад, за счет не только частей из-под Мариуполя, но в основном из тех, кто снимается из-под Киева.

ВСУ, в свою очередь, понимая, что избежать окружения донбасской группировки уже не удастся, собирают в районе Павлограда новый кулак боеспособных сил. Потенциально эти силы могут: а) выступить резервом и новой линией обороны, поскольку самое естественное место для закрытия котла – как раз Павлоград (ну или Покровск, до которого технически ближе); б) организовать попытку прорыва кольца уже после его замыкания, что сильно напоминает пропагандистские попытки "деблокады" Мариуполя.

Иначе говоря, обе стороны заранее создают новую линию фронта, поскольку понятно, что оборона ВСУ на севере постепенно разваливается, а на юге развалится в скором времени. Для Киева это попытка организовать стратегическую контратаку. Россия же немного корректирует изначальный план частично из политических соображений, а во многом и по чисто военным, перемещая крупные силы на то направление, которое считается главным (окружение донбасской группировки).

Одновременно отмечен резкий (чуть ли не в три раза) рост численности российских сил на николаевском направлении после разгрома основных сил ВСУ вокруг этого города. Принципиальный вопрос изначально состоял в недостатке сил для действий на пяти оперативных направлениях, сейчас же этот перекос постепенно ликвидируется. Намечены приоритетные цели, второстепенные же оставлены для политического решения.

Одной из важных позиций остается Харьков. Дело даже не в том, что в этом городе сконцентрировано большое количество военных заводов, он приобрел символическое значение после обнародования фактов издевательств над российскими пленными.

При этом в районе Сум никакой активности не наблюдается и есть даже факты отхода российских войск на границу для перегруппировки. Никаких крупных украинских сил в Сумах и Сумской области нет, а воевать с теробороной нет никакого политического желания, следовательно, и нет смысла держать крупные силы.

Харьков же превратился в законную цель, договариваться с которой тоже нет никакого желания. Стали учащаться факты соглашений местной администрации небольших городов с российскими войсками о взаимном миролюбии. Но в случае оказания активного сопротивления церемониться уже никто не будет.

Иными словами, в последние несколько дней затишья ведется активная перегруппировка сил для подготовки нового наступления в новой стратегической обстановке. Соответственно, и ВСУ ведут зеркальную перегруппировку. Это первые последствия стамбульских предварительных договоренностей, что можно расценивать по-разному, но по факту – пауза дает возможность подготовиться ко второй фазе операции.

Евгений Крутиков