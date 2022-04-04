Удар по оружию

Военный эксперт Андрей Фролов — о том, как изменился украинский военно-промышленный потенциал в ходе российской операции

31 марта советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сделал примечательное заявление. По его словам, «Они [Россия] практически уничтожили нашу военную промышленность, во многом. И во многом добивают гражданскую». Попробуем рассмотреть, насколько это соответствует действительности.

После распада СССР на Украине осталось довольно большое число предприятий оборонного назначения — на Украинскую ССР приходился выпуск до 25% советской военной продукции. Правда, это производство на 80% обеспечивалось кооперационными поставками из других республик. В результате, к 2010 году ВПК Украины мог полностью обеспечивать полный цикл производства для порядка 8% образцов выпускаемой техники. Процесс деиндустриализации и конверсии затронул украинский ВПК в немалой степени, многие предприятия были закрыты или перепрофилированы на выпуск невоенной продукции. В результате событий 2014–2015 годов был потерян контроль над 18 оборонными предприятиями Донбасса и 13 — Крыма. Но по состоянию на 2018 год в выпуске продукции военного назначения и комплектующих принимали участие 447 предприятий Украины. Таким образом, можно говорить о том, что ВПК Украины на момент начала специальной военной операции представлял собой довольно крупное промышленное образование.

О том, что предприятия ВПК Украины являются одной из целей проводимой демилитаризации, Министерство обороны России объявило еще 6 марта. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков тогда заявил: «киевский режим националистов заставляет сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины восстанавливать поврежденную военную технику для последующего направления в районы боевых действий. В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского ОПК заблаговременно предупреждаем о планируемых ударах по таким объектам».

Но, видимо, первым действительно пострадавшим предприятием украинского ВПК стало ГП «Антонов», чья испытательная база находилась в аэропорту Гостомеля и в ходе боев между российским десантом и силами украинской армии была практически полностью уничтожена еще в феврале. Символом этого стал транспортный самолет Ан-225 «Мрiя». Размер ущерба для КБ в целом оценить сложно, но очевидно, что он был существенный. Тем более, неясна судьба двух транспортных самолетов Ан-124-100, которые на время начала операции находились на Украине и приносили предприятию существенную валютную выручку в составе дочерней авиакомпании «Авиалинии Антонова».

На данный момент, видимо, можно с полной уверенностью говорить об уничтожении харьковского «куста» предприятий украинского ВПК. Это в первую очередь, ГП «Завод имени Малышева», АО «Харьковский тракторный завод», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, а также ряд научных предприятий и институтов. Судя по всему, на этом полный цикл производства танков на Украине перестал существовать, так же как и самолетов семейства Ан-72/74. Также существенно подорваны возможности в области атомной энергетики в связи с существенными разрушениями Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт».

Также известно, что в ночь на 15 марта Вооруженные силы России нанесли массированный удар по корпусам киевской Государственной акционерной холдинговой компании (ГАХК) «Артём». Предприятие занималось выпуском широкого спектра боеприпасов и средств поражения. В частности, здесь производились авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух», ракеты для ПТУР и ПТРК, боеприпасы для РСЗО «Ольха» и противокорабельные ракеты для украинских береговых комплексов «Нептун». Видимо уничтожением завода были вызваны просьбы украинских властей к НАТО предоставить противокорабельные комплексы.

Серьезно пострадали и авиаремонтные заводы. По известным данным, был уничтожен ряд цехов на «Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе» вместе с тремя истребителями МиГ-29 ВВС Азербайджана, находившимися там в ремонте. Видимо, какие-то повреждения получил и ГП «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП», который занимался ремонтом военно-транспортных самолетов Ил-76 и самолетов-заправщиков Ил-78. Ничего не известно о судье ГП «Одесский авиаремонтный завод» (ремонт истребителей МиГ-21/23/27, учебно-боевых самолетов L-39, авиационных двигателей и переоборудование самолетов Ан-24/26 и вертолетов Ми-8) и ГП «Конотопский Авиаремонтный завод Авиакон» (ремонт вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-24 и Ми-26).

Предположительно пострадала и украинская судостроительная промышленность. Херсон вместе с ООО «Смарт Мэритайм Груп — Херсонская верфь» (Херсонский судостроительный завод) занят российскими войсками. Состояние двух судостроительных заводов в Николаеве (Черноморский судостроительный завод и Николаевский завод) и до 2022 года было не в лучшей форме, видимо, с учетом довольно серьезных боев вокруг города оно только ухудшится.

В то же время ряд украинских оборонных предприятий вообще не понесли ущерба, включая такие знаковые как «Южмаш» и «Мотор Сич». Причины этого неизвестны, вероятно, многое будет зависеть от дальнейшего хода боевых действий.

Таким образом, на сегодня можно утверждать, что украинский ВПК действительно понес серьезные потери, причем в ряде случаев невосполнимые. Безусловно, в истории советского ВПК имелись примеры того, когда те же харьковские предприятия довольно быстро возвращались в строй и даже начинали выпускать принципиально новую технику (как это было в случае ХТЗ и танка Т-44), но в текущих условиях, сложившихся на Украине, полноценное восстановление большинства уничтоженных производств представляется маловероятным. В то же время нетронутыми остаются еще десятки предприятий оборонного комплекса Украины, что позволит продолжить выпуск и ремонт отдельных наименований продукции военного назначения после завершения военной операции.

Андрей Фролов — военный эксперт

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