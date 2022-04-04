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Военное обозрение

Германия отказала Украине в поставках немецких БМП Marder

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Источник изображения: topwar.ru

Запрошенные Украиной у Германии боевые машины пехоты Marder останутся в составе Бундесвера и не будут переданы Киеву, несмотря на настойчивые просьбы. В Берлине решили отказать в передаче бронетехники немецкого производства.

По информации немецкого издания Welt, которое в свою очередь ссылается на собственные источники и письмо от Минобороны Украины, Германия рассмотрела поступившую от Украины просьбу поставить ВСУ 100 БМП Marder и отказала в просьбе. Соответственно письмо в Берлин с перечнем необходимого для украинской армии направил глава военного ведомства Украины Алексей Резников.

Немцы пишут, что кроме сотни БМП Marder Резников запросил "другое" тяжелое вооружение, какое, не поясняется. Однако в телефонном разговоре с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт получил отказ и по БМП и "тяжелому вооружению". В Министерстве обороны ФРГ подтверждают получение запроса от Украины, но заявляют, что решение по БМП должно приниматься на уровне НАТО.

Все наши БМП Marder связаны обязательствами в рамках НАТО, вопрос их вывода с позиций в таком случае должен был бы решаться в рамках НАТО

- заявили в немецком военном ведомстве.

Так что вместо ста немецких Marder ВСУ получат чуть больше 50-и шведских БМП Pbv-501, а вернее советских БМП-1, стоящих еще на вооружении армии ГДР. Правда их еще надо отремонтировать, привести в боеспособный вид и уже потом доставить на Украину, где их с нетерпением ждут российские высокоточные боеприпасы. Да и австралийцы вроде три БТР обещали.

А пока Зеленский продолжает ходить по миру с протянутой рукой, выпрашивая вооружения для "защиты Европы и украинской демократии" от "злых русских".

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
БМП-1
Проекты
NATO
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