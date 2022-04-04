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РИА Новости

Минобороны назвало кадры из Бучи постановкой Киева для западных СМИ

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Украинские военные в Буче
Украинские военные в Буче.
Источник изображения: © REUTERS / Zohra Bensemra

МОСКВА 3 апр — РИА Новости Представленные украинскими властями материалы, якобы подтверждающие "преступления" российских войск в Буче — очередная провокация, заявило Минобороны.

"Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих <...> являются очередной провокацией", — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что за все время нахождения пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. При этом в министерстве отметили, что все подразделения покинули город еще 30 марта — на следующий день после переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле.

"Более того, 31 марта, мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения", — обратили внимание в министерстве.

Там также указали, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах на них — несвернувшаяся кровь.

"Все это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи - очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах", — заявили в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что южные окраины города постоянно обстреливались украинской стороной. При этом Россия доставила в Киевскую область 452 тонны гуманитарных грузов, военные никак не препятствовали мирным гражданам передвигаться по городу и пользоваться мобильной связью.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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