Премьер Молдавии не видит эскалации со стороны российских войск в Приднестровье

Кишинев. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что нет информации о возможных угрозах безопасности со стороны российских войск в Приднестровской Молдавской республике.

"Российские войска находятся на территории Молдавии на протяжении 30 лет. Все это время мы последовательно призывали к выводу войск, боеприпасов и вооружения. По этому поводу были и решения международных организаций. Делаем все, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Мы не видели никаких сигналов о том, чтобы был увеличен контингент или планов по эскалации конфликта с вовлечением Молдавии", - заявила Гаврилица в воскресенье на пресс-конференции с представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфилд.

Премьер подчеркнула, что Молдавия выступает за мирное урегулирование всех конфликтов, в том числе - политическое решение приднестровской проблемы за столом переговоров.

"Молдавия поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - заявила Гаврилица.