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WarSpot

Египет начал производство бронемашин Temsah 3

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Американский армейский внедорожник HMMWV получил новый облик в Египте. Лёгкая колесная бронированная машина Temsah 3, разработанная египтянами, вступила в фазу серийного производства на 200-м танковом заводе, сообщает телеканал Mobtada News.

Temsah 3 впервые был представлен на выставке EDEX 2018. Полноприводный автомобиль полной массой 6,4 т и полезной нагрузкой 1,4 т, построен на шасси HMMWV с 6,5-литровым турбодизельным двигателем мощностью 205 л.с., обеспечивающим максимальную скорость 110 км/ч и дальность передвижения на одном баке более 440 км. В Temsah-3 может разместиться экипаж из двух человек и четыре десантника.

Лёгкая бронемашина Temsah 3 на 200-м танковом заводе

Источник изображения: mobtada.com

По сравнению с предыдущими версиями машин Temsah, Temsah 3 имеет дорожный просвет порядка 40 см, равный клиренсу более тяжелых машин. В описании бронеавтомобиля также упоминаются энергопоглощающие сидения, хотя данные об уровне противоминной защиты не приводятся. На машину можно установить вращающуюся на 360° башню или дистанционно управляемый боевой модуль.

Промо бронеавтомобиля Temsah 3

Министерство военного производства Египта подписало соглашение с AM General о местном производстве шасси HMMWV в июне 2021 года. Этот шаг был предпринят для наращивания доли компонентов местного производства, в частности, при производстве машин Temsah 3.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Продукция
HMMWV
Компании
AM General
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