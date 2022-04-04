Патриарх Кирилл считает, что от нынешнего исторического момента зависит судьба России

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян осознать историчность нынешнего момента, от которого, по его мнению, зависит дальнейшая судьба русского народа.

"Весь наш народ сегодня должен как бы проснуться, встрепенуться, понять, что наступило время особенное, от которого может зависеть историческая судьба нашего народа", - сказал он в воскресной проповеди в главном храме Вооруженных сил России.

По его словам, "служба в Вооруженных силах - это настоящий подвиг, потому что он требует готовности от каждого, кто принял присягу, защищать Родину, не жалея жизни своей".

"Сегодня особая молитва наша о Вооруженных силах, о наших воинах, с которыми связывается надежда на безопасность, на свободу, на подлинную независимость нашей страны. Сегодня слово "независимость" часто прилагается почти ко всем странам мира, но это неправильное определение, потому что большинство стран мира находится под колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к сожалению, стала противной, противостоящей силе нашего народа. И поелику это так, поелику там большая сила, и мы должны быть очень сильными", - заявил предстоятель.

При этом патриарх сказал, что считает Россию миролюбивой страной, а русских - очень миролюбивым многострадальным народом, который так от войн пострадал, как мало какой из европейских народов.

"У нас нет никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим, но мы так воспитаны всей нашей историей, что любим свое Отечество и будем готовы защищать его так, как только русские могут защищать свою страну", - сказал он.