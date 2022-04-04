MW высоко оценил роль Су-35 в спецоперации на Украине

Military Watch оценил роль истребителей Су-35 в разгроме ВВС Украины.

Журнал Military Watch проанализировал участие истребителей Су-35 в спецоперации на Украине. Поводом послужило сообщение Минобороны РФ об уничтожении 30 марта очередного бомбардировщика Су-24 ВВС Украины.

"Местонахождение самолета и тот факт, что он был сбит российским истребителем, указывает на то, что ответственность за это могли нести тяжелые истребители завоевания превосходства в воздухе Су-35С ВКС России, которые базировались в Беларуси с января после передислокации с Дальнего Востока", - считает автор. С момента начала спецоперации украинский воздушный флот потерял уже более половины всех своих Су-24.

Журналист уверен, что центральную роль в воздушной кампании над Украиной сыграли Су-35. С большой вероятностью именно на их счету находятся четыре истребителя Су-27, сбитые 5 марта.

Как самый боеспособный истребитель России в воздушном бою, за исключением Су-57, который еще не развернут в составе эскадрильи, Су-35 используется против элиты украинского флота, состоящей в основном из Су-27, а также для защиты от авиаударов путем нейтрализации таких целей как Су-24.

Су-35 поступили на вооружение в 2014 году. Сейчас ВКС России насчитывают более 100 самолетов. Истребитель считается самолетом "поколения 4++" с расширенными характеристиками. Он имеет двигатель с управляемым вектором тяги, может быть вооружен ракетам класса "воздух-воздух" со скоростью до 4,5 Маха.

Особенно полезны в воздушной кампании над Украиной высокий уровень ситуационной осведомленности истребителей и расширенные возможности радиоэлектронной борьбы.Их обеспечивает РЛС "Ирбис-Э " и комплекс радиоэлектронной борьбы "Хибины-М".

Олег Корякин (Казань)