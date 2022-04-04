Балтфлот проводит в Калининградской области учения с боевой стрельбой

Военнослужащие во время тактических учений береговых ракетных войск Балтийского флота на полигоне Хмелевка.

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота (БФ) проводят тактические учений с боевой стрельбой на территории Калининградской области.

"Отрабатываются вопросы ведения оборонительных и наступательных действий, блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп условного противника, занятия опорных пунктов, действия при обнаружении минно-взрывных и других заграждений, порядок их преодоления, боевое охранение. А также - выход из боя и отход с использованием рельефа местности", - сказано в сообщении БФ, распространённом в воскресенье.

Учения с боевой стрельбой идут в рамках боевого слаживания подразделений.

"Мотострелки, артиллеристы, танкисты и морские пехотинцы Балтийского флота израсходовали более 30 тысяч боеприпасов для стрелкового оружия, более четырёх тысяч мин и артиллерийских снарядов", - информирует флот.