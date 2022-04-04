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Военное обозрение

Американская пресса: Передача Украине БМП Pbv-501 не даст никакого эффекта, кроме символического

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне продолжающейся спецоперации России на Украине страны НАТО оказывают Киеву всестороннюю помощь, включая поставки вооружений. Касается это и бронетехники советского образца. Однако передача даже большой партии бронетехники не даст никакого эффекта, кроме символического, считает автор статьи, вышедшей в американском журнале Military Watch.

Украинский президент Зеленский требует от Запада поставок вооружений, в том числе бронетехники, авиации и зенитных комплексов. Многие страны готовы поставить на Украину тяжелое вооружение, но ситуация осложняется тем, что оно должно быть советского или российского производства, так как украинская армия не имеет возможности применять технику стандартов НАТО.

Недавно Чехия объявила о планируемой передаче Украине партии боевых машин пехоты Pbv-501 в количестве 56 единиц. Бронетехника изначально принадлежала армии ГДР, потом была закуплена Швецией, которая, в свою очередь, перепродала их Чехии. Таким образом Украина может стать четвертым эксплуатантом бронетехники.

Однако передача шведских БМП Pbv-501, которые являются советскими БМП-1, прошедшими модернизацию, не принесет Украине никакого эффекта, кроме символического. Во-первых, пишет журнал, эта бронетехника долгие годы стояла на складах, не эксплуатировалась и требует длительного ремонта. Во-вторых, по сути это первая версия еще советских БМП-1 с соответствующим вооружением, просто переделанная под стандарты НАТО. Боевые свойства этой машины так и остались на уровне 60-70-х годов прошлого века.

К тому же у самой Украины, когда-то имевшей самый большой парк бронетехники в Европе после развала Совестного Союза, и так имеется достаточное количество танков и бронетехники 80-х годов, включая стоящие на хранении. Учитывая имеющееся количество БМП у ВСУ, передача еще какого-то количества устаревших бронемашин никакого эффекта не принесет, кроме символической помощи от Запада, подводит итог журнал.

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Страны
Россия
США
Украина
Чехия
Швеция
Продукция
БМП-1
Проекты
NATO
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