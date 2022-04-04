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РИА Новости

Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало видео, на котором ударные вертолеты уничтожают скрытые позиции украинской армии при помощи управляемых ракет "Вихрь".

На кадрах можно видеть боевую работу Ка-52, начиная от взлета и заканчивая посадкой, в том числе стрельбу неуправляемыми ракетами с кабрирования (это повышает дальность их полета).

Запись с экрана оператора оружия показывает пуск и полет ракеты "Вихрь", а также поражение цели.

"Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные в лесистой местности позиции бронетехники техники ВСУ", — заявили в Минобороны.

Там напомнили, что в ходе спецоперации армейская авиация выполняет также задачи по сопровождению колонн, доставке десанта и военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Персоны
Путин Владимир
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