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РИА Новости

Работа по тексту договора возобновится 4 апреля, заявил Мединский

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Владимир Мединский
Владимир Мединский.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что работа по тексту договора на уровне экспертов и глав делегаций возобновится в понедельник.

"Подтвержу, что работа по тексту договора на уровне экспертов и глав делегаций в дистанционном формате проводилась 1-2.04 и возобновится в понедельник", - написал Мединский в своем Telegram-канале.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
04.04.2022 07:54
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