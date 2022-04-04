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bmpd.livejournal.com

Хакерская атака на сайт компании «Сухой»

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Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале "Гендиректор ОАК Слюсарь опроверг увольнение и сообщил о хакерской атаке на сайт "Сухого", веб-сайт компании "Сухой", на котором ранее появилось якобы официальное заявление генерального директора АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрия Слюсаря об уходе из компании в связи с военной операцией на Украине, был взломан. Об этом сообщил сам господин Слюсарь.

Генеральный директор АО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь (с) Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

"Это фейк. Хакерская атака на сайт "Сухого". Пример информационной войны против России и нашего авиастроения. Мы поддерживаем президента. На жалкие уколы ответим еще более ударным трудом. Наша задача - дать стране крылья. Весь 100-тысячный коллектив корпорации продолжает работу, выполнение заданий гособоронзаказа и поставки самолетов в Минобороны России для обеспечения безопасности нашей страны",- сообщил господин Слюсарь "Ъ".

В опубликованном на сайте компании сообщении от лица Юрия Слюсаря говорилось, что он не поддерживает решение российского руководства о начале военной операции на Украине. Также отмечалось, что в условиях санкций авиаотрасль не может работать на прежних мощностях, компаниям приходится увольнять сотрудников.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Сухой ПАО
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
ИТ
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