Хакерская атака на сайт компании «Сухой»

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале "Гендиректор ОАК Слюсарь опроверг увольнение и сообщил о хакерской атаке на сайт "Сухого", веб-сайт компании "Сухой", на котором ранее появилось якобы официальное заявление генерального директора АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрия Слюсаря об уходе из компании в связи с военной операцией на Украине, был взломан. Об этом сообщил сам господин Слюсарь.

Генеральный директор АО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь (с) Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

"Это фейк. Хакерская атака на сайт "Сухого". Пример информационной войны против России и нашего авиастроения. Мы поддерживаем президента. На жалкие уколы ответим еще более ударным трудом. Наша задача - дать стране крылья. Весь 100-тысячный коллектив корпорации продолжает работу, выполнение заданий гособоронзаказа и поставки самолетов в Минобороны России для обеспечения безопасности нашей страны",- сообщил господин Слюсарь "Ъ".

В опубликованном на сайте компании сообщении от лица Юрия Слюсаря говорилось, что он не поддерживает решение российского руководства о начале военной операции на Украине. Также отмечалось, что в условиях санкций авиаотрасль не может работать на прежних мощностях, компаниям приходится увольнять сотрудников.