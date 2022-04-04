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ИноСМИ

Россия влилась в азиатский клуб. Ей же хуже

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Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Климентьев

Foreign Policy(США): Россия присоединяется к азиатскому клубу

Даже безо всякого конфликта на Украине Россия так и так тяготела к азиатской системе, пишет Foreign Policy. Автор статьи пытается убедить публику, что Россия теперь станет "азиатским вассалом", а рубль уже "обратился в прах", но в его аргументах есть нестыковки.

Несложно представить себе конечную точку украинского конфликта: некое урегулирование, при котором президент России Владимир Путин закрепит свой контроль над частями восточной Украины, включая сухопутный коридор в Крым, который Россия не отпускает уже почти десятилетие, а Украина сохранит власть над остальной частью страны. Масса украинских беженцев сможет вернуться домой из европейских убежищ, чтобы восстановить то, что осталось от их сломленной, но гордой страны после очередного сражения на их земле.

Но если Путин выстоит, то выстоит и путинизм – а с ним и традиция авторитарных диктаторов, которые привыкли решать споры силой по своей прихоти. Для послевоенного европейского порядка это возмутительное оскорбление, однако в Азии, откуда Путин все чаще черпает вдохновение и поддержку, далеко не беспрецедентно.

Даже если бы никакого конфликта на Украине не было вовсе, Россия все равно тяготела к азиатской системе и пыталась в нее встроиться. А уже в этом десятилетии она станет ее оплотом.

Россия объявила о выходе из Совета Европы, однако в Организации Объединенных Наций ее не стали осуждать либо открыто поддержали могущественнейшие азиатские державы Китай и Индия – при том, что либеральные демократии Австралия и Япония ее осудили столь же резко, как члены НАТО. Хотя Китай и Индия – соперники с массой нерешенных пограничных споров, своим отказом осудить Россию они поддержали ее де-факто – и даже де-юре. На это у них свои причины.

Китай десятилетиями угнетает тибетцев и уйгуров, а в ближайшие годы вполне может вторгнуться и оккупировать Тайвань. Это ни много ни мало национальная стратегия президента Си Цзиньпина: Тайвань для него то же самое, что Украина для Путина. В 2006 году я начал вести список всех режимов-изгоев, которым Китай бросил военный, финансовый или дипломатический спасательный круг, презрев все попытки сдерживания со стороны США. В нем уже значатся Венесуэла, Куба, Иран, Сирия, Ливия и Мьянма.

Теперь мы можем смело занести туда и Россию, – даже несмотря на то, что Китай рискует ввязаться в "горячую" опосредованную войну с западными державами.

За последние недели советник по национальной безопасности США Джейк Салливан встретился в Риме со старшим китайским дипломатом Яном Цзечи, а президент Джо Байден разговаривал с Си в надежде убедить Китай отказаться от поддержки России. Однако, несмотря на официальные заявления Пекина, что он не занимает в украинском конфликте ничью сторону и отслеживает в социальных сетях пророссийский контент, Китай по своей природе – оппортунист, и ему на руку как буксующий Запад, так и ослабленная Россия.

Со своей стороны, премьер-министр Индии Нарендра Моди безжалостно подавляет непослушную провинцию Кашмир, одновременно проводя антимусульманскую политику на федеральном уровне. Многих на Западе позиция Индии удивила: там принято считать, что эта страна больше тяготеет к США, – особенно с учетом ее членства в антикитайском Четырехстороннем диалоге по вопросам безопасности наряду со США, Японией и Австралией.

Но связи Индии с бывшим Советским Союзом и нынешней Россией крепки и дружественны. Страны только что заключили сделку о продаже российской нефти с 20-процентной скидкой и оплате в рупиях. Индия вышла из движения неприсоединения, но при этом заключает союзы во всех направлениях для достижения своих целей – так поступают все уверенные в себе страны.

Изолировать государства в многополярном мире практически невозможно – уж всяко не крупную державу с множеством границ и могущественными друзьями. Хотя действия России повлекли за собой непрошеное внимание и нежелательное давление на Пекин и Нью-Дели, Китай и Индия не одиноки, считая российскую операцию на Украине скорее временным неудобством, чем поводом для раскола в отношениях.

Лидер Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед ибн Салман на звонки Байдена не отвечает, но уже несколько раз разговаривал с Путиным и предварительно согласился экспортировать нефть в Китай за юани. И Китай, и Россия продолжат торговать с Ираном, несмотря на санкции, – что, в свою очередь, лишь упрочит его членство в азиатском клубе.

До начала российской операции на Украине торговля между Москвой и Азией крепла, несмотря на приток инвестиций из Европы. С их же исчезновением Россия превратится в азиатского экономического вассала. Рубль уже обратился в прах, а Запад не рад ни россиянам, ни их деньгам. При этом двусторонняя торговля с Китаем резко подскочила, и Россия будет еще сильнее зависеть от китайского импорта – вплоть до системы вооружений, которые она уже запросила в поддержку своей операции на Украине.

Учитывая сравнительно сбалансированное торговое сальдо, российский экспорт энергоносителей принесет ей достаточно юаней, чтобы платить Китаю за товары, которые ей перестанет продавать Запад. Внедрение карт UnionPay и интеграция китайской трансграничной межбанковской платежной системы и российской платежной системы "Мир" тоже не за горами. А Huawei и ZTE предоставят интернет- и телекоммуникационное оборудование 5G взамен Nokia и Ericsson.

В энергетической же сфере мы видим повторение Крыма. После захвата полуострова в 2014 году Россия в поисках компенсации обратилась к Китаю, чтобы нарастить экспорт энергоресурсов. Вместо того, чтобы строить трубопроводы к Японскому морю (которое еще называют Восточным) и открытому рынку, Россия впервые согласилась тянуть их непосредственно в Китай, по сути уступив право ценообразования своему крупнейшему покупателю.

Трубопровод "Сила Сибири" Газпром открыл в 2019 году. Поскольку запуск "Северного потока – 2" Германия приостановила, Россия и Китай только что договорились ускорить строительство еще двух прямых трубопроводов. Кроме того, в этом году Китай уже согласился увеличить закупки у "Роснефти".

Обсуждая будущее России в Азии, нельзя обойти стороной демографию. Обширный восточный фланг России богат всеми мыслимыми ресурсами: водой, продовольствием, нефтью, газом, древесиной и металлами. Но он практически обезлюдел.

Однако китайские и внутрироссийские инвестиции в железные дороги, промышленность и сельское хозяйство требуют рабочей силы, чтобы обустроить земли, за три десятилетия захиревшие окончательно и превратившиеся в глухомань. Мало того, что в этом сыграли важную роль китайские сезонные рабочие, в прошлом году Россия подписала еще и соглашение о партнерстве с Индией о найме фермеров и работников пищевой промышленности, чтобы справиться с растущим производством пшеницы.

Более десяти лет назад я предположил, что великая династия Юань императора Хубилая, преемница гигантской Монгольской империи, возродится с продвижением азиатов на север в поисках более благоприятного климата. Это китайско-сибирское будущее становится всё вероятнее.

В позапрошлом десятилетии западные стратеги надеялись провернуть "обратного Никсона": вывести Россию с китайской орбиты точно же, как бывший президент США Ричард Никсон полвека назад отцепил Китай от Советского Союза. Для этого, правда, пришлось бы оставить за Россией статус великой державы, и Запад потерял к этой стратегии всякий интерес.

Когда дети изучают географию, им трудно понять, где проходит граница между Азией и Европой, а Россия остается загадкой. К лучшему или к худшему, но теперь этот спор решен. Русские могут сколько угодно считать себя европейцами, но их государство действует как азиатская держава, а будущее их географии – тоже в Азии.

Параг Кханна (Parag Khanna), основатель и управляющий партнер компании FutureMap

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