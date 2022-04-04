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РИА Новости

"Росатом" не остановил ни один проект по строительству АЭС за рубежом

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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Росатом" в текущей ситуации не остановил ни один проект по строительству АЭС за рубежом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы не остановили ни одного объекта, мы продолжаем работать", - так ответил Лихачев в интервью каналу "Россия 24" на вопрос о текущих международных проектах "Росатома".

По словам Лихачева, текущая ситуация на международных проектах "Росатома" "не могла не отразиться, потому что просто, извините за такое слово, перекорежило всю мировую логистику, полная, так сказать, чехарда с валютными курсами". Он отметил, что госкорпорация сейчас оценивает риски, связанные с компаниями-поставщиками "третьей руки", то есть уровня ниже субподрядчиков.

"Атомная станция - это "большой город", а в большом городе много разных мелочей. И вот сейчас главное - все эти мелочи понять... Поэтому сейчас надо, конечно, еще раз до самого конца, что называется, до молекул, до атомов разобраться со всеми поставками", - пояснил Лихачев.

Портфель зарубежных проектов "Росатома" включает 35 энергоблоков АЭС в разных странах и на разных стадиях реализации.

"Росатом" не будет останавливать работы, направленные на создание технологий атомной энергетики будущего, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

В интервью он рассказал о том, как в текущих условиях будет выполняться программа по развитию атомной науки и технологий.

"Если будет совсем жесткий сценарий, что-то будем приоритизировать. Но никогда не уберем из этого проекта его значимые компоненты, потому что это будущее не только атомной энергетики России, это будущее всего мира", - сказал Лихачев.

В рамках программы на практике создаются флагманские образцы атомной энергетики нового, четвертого поколения, отметил Лихачев. "То есть не просто на бумаге или в 3D-моделях, а на земле и в опытно-промышленном формате создаем энергоблок четвертого поколения, создаем замкнутый топливный цикл, создаем предприятие по фабрикации-рефабрикации топлива, плюс теромояд, теромоядерная энергия, плюс новые материалы для атомной энергетики, плюс малые (атомные) станции", - сказал он.

У "Росатома" есть внутренние финансовые резервы, которые можно будет направить на основные направления программы, подчеркнул Лихачев.

Комплексная программа "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ" (РТТН) направлена на укрепление лидирующих позиций России в мировой атомной отрасли, обеспечение энергетической безопасности РФ, ускорение технологического развития по широкому спектру направлений.

Программа включает в себя исследования по таким ключевым направлениям, как двухкомпонентная атомная энергетика, развитие экспериментально-стендовой базы, термоядерные и плазменные технологии, новые материалы и технологии для перспективных энергетических систем, референтные (эталонные) энергоблоки АЭС, включая атомные станции малой мощности.

Заказчик-координатор программы РТТН - "Росатом", научное руководство программой поручено национальному исследовательскому центру "Курчатовский институт".

"Росатом" в текущей ситуации не меняет стратегические задачи по обеспечению обороноспособности РФ и лидерству на мировых атомных рынках, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Стратегические задачи, которые стоят к 2030 году, мы точно менять не будем. То есть все, что связано с лидерством на глобальном рынке атомных технологий, мы менять не будем. Все, что связано с обороной и безопасностью, - никогда (не изменим)", - сказал Лихачев.

Обеспечение обороноспособности России - главная задача отечественной атомной отрасли, ради чего она создавалась более 75 лет назад. На протяжении последних лет "Росатом" полностью выполняет государственный оборонный заказ.

"Росатом" совместно с министерством обороны РФ и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания. Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.

Создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, стало одним из успехов нынешнего поколения российских атомщиков, отмечал ранее президент России Владимир Путин.

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Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
Росатом
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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