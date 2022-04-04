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Интерфакс-АВН

Песков: Россия ценит независимую позицию Турции, несмотря на НАТО

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Флаги России и Турции
Флаги России и Турции.
Источник изображения: mouqawamahmusic.net

Минск. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Российская Федерация высоко ценит способность Турции быть независимой страной, несмотря на позицию НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это страна (Турция - ИФ) может позволить себе роскошь сказать сегодня Брюсселю, то есть НАТО (а что такое сказать НАТО - это сказать Вашингтону), сказать Вашингтону, что, вы знаете, мы не присоединимся к санкциям и мы не будем сжигать все мосты с Россией, потому что нам это нужно...", - сказал Песков в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Турция
Проекты
NATO
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