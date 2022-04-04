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Интерфакс-АВН

Макрон намерен вместе с ЕС бороться против "возращения империй"

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Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон
Источник изображения: © EPA/ARNOLD JEROCKI

Париж. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в случае переизбрания одним из его приоритетов станет борьба вместе с ЕС за геополитическую стабильность.

"Нужно бороться против беспорядка в том, что касается климата, экономики, геополитики", - заявил он в ходе предвыборного митинга в Париже.

В частности, по мнению Макрона, Франции и ЕС нужно противостоять "геополитическому беспорядку, возвращению на мировую сцену империй, войнам, которые могут спровоцировать мировой конфликт".

Макрон пообещал усилить финансирование обороны, чтобы Франция была "мирной мощью", способной в случае необходимости, эффективно вести боевые действия.

Также он заверил, что при нем Франция независима на мировой арене. "Мы не являемся чьими-то вассалами", - сказал он. "Нам нужно быть сильными и независимыми", - добавил президент.

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Страны
Франция
Проекты
Евросоюз
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3 комментария
№1
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№2
04.04.2022 10:21
Макрон, начни с себя - забудь про Африку!
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№3
04.04.2022 10:36
Цитата, q
"Мы не являемся чьими-то вассалами", - сказал он. "Нам нужно быть сильными и независимыми", - добавил президент.

хахаха! Оно и видно!
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