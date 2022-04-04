Редкий украинский бронеавтомобиль "Тритон" захвачен в районе Изюма

Среди бронетехники, захваченной у националистических вооруженных формирований в районе города Изюм (Харьковская область), был замечен очень редкий бронеавтомобиль "Тритон-01".

Известно, что разработка этих специальных транспортных средств велась одним из частных судостроительных предприятий, расположенных в Киеве. Его владельцы также решили заработать на военных заказах для сухопутных войск.

Первоначально машина позиционировалась как плавающий бронетранспортер с усиленной противоминной защитой. Он должен был перевозить одиннадцать человек, включая трех членов экипажа.

Действия десанта предполагалось поддерживать огнем из необитаемого боевого модуля, вооруженного 12,7-мм пулеметом НСВТ "Утес" и 40-мм автоматическим гранатометом УАГ-40, способного применять боеприпасы натовского стандарта.

Согласно принятой на Украине практике, при создании двухосного "Тритона" широко использовались элементы старой советской техники, в данном случае БТР-70. Также для него приобрели шведский дизельный двигатель мощностью 211 л.с., американскую автоматическую коробку передач и германские шины.

Несмотря на агрессивную рекламу, броневиком заинтересовалась лишь пограничная служба, выразив намерение приобрести более шести десятков единиц. Для них предназначалась уже не плавающая версия, оборудованная радиолокационной станцией миллиметрового диапазона, тепловизором, телевизионной системой наблюдения, лазерным дальномером и аппаратурой радиомониторинга.

Однако после изготовления четырех экземпляров разразился громкий скандал. Оказалось, что техника не прошла необходимых испытаний, а цена на нее слишком завышена. В результате производство было свернуто и, судя по фото трофея, в ходе эксплуатации переданных в войска образцов вся установленная сложная электроника, имеющая иностранное происхождение, вышла из строя.

Алексей Брусилов