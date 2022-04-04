Появились кадры работы танкового экипажа по позициям ВСУ в Мариуполе

В социальных сетях появились кадры с экшен-камеры действующего в Мариуполе танка Т-72. Видеокадры позволяют взглянуть на уличный бой глазами наводчика орудия или командира экипажа.

На кадрах телеканала RT можно увидеть, как Т-72 обстреливает позиции гранатометчиков и снайперов ВСУ в трехэтажном доме. Огонь ведется практически в упор - с расстояния около 300 метров, отметим, что 125-мм гладкоствольная танковая пушка позволяет поражать цели на дистанции до 9400 метров.

Всего за полторы минуты танк успевает сделать четыре выстрела, хотя технические характеристики пушки позволяют производить до восьми выстрелов в минуту.

Еще можно отметить грамотные и слаженные действия танкового экипажа. Стальная машина весом в 41 тонну буквально "танцует" на огневой позиции. Перед каждым выстрелом механик-водитель делает остановку, что значительно повышает точность стрельбы. Кроме того, экипаж старается использовать естественные укрытия и без нужды не подставлять потенциально уязвимые для ПТРК места - борта и корму.

Отметим, что танки Т-72 были приняты на вооружение в 1973 году, но заложенный конструкторами потенциал позволил неоднократно модернизировать машину. На последних версиях Т-72 выступают участники международного конкурса "Танковый биатлон".

Впервые танки Т-72 приняли участие в боевых действиях во время ирано-иракской войны. В октябре 1980 года в бою под Кесре-Ширин иракский батальон танков Т-72 разгромил иранский батальон, на вооружении которого были британские Mk V "Чифтен". В ходе Ливанской войны 9 июня 1982 года танки Т-72 из 1-й бронетанковой дивизии Сирии вступили в бой с израильскими M60 и, уничтожив часть из них, без потерь прорвала позиции противника. Кроме Ближнего востока танки Т-72 были участниками военных конфликтов в Африке, Индии, Югославии, Афганистане и горячих точках на территории СССР.

Николай Грищенко