Опубликованы фотографии взятых под Изюмом трофеев

Опубликованы фотографии взятых под городом Изюмом трофеев. Это украинские БТР-4 и бронеавтомобиль "Тритон".

БТР-4 - современный украинский бронетранспортер. Предназначен для перевозки личного состава мотострелковых подразделений и огневой поддержки. Выпускался в Харькове, эксплуатируется с 2011 года. Вооружен автоматическими пушками и гранатометами.

"Тритон" - колесная бронемашина с усиленной противоминной защитой. Построена на шасси советского бронетранспортера БТР-70. Корпус изготовлен из стальных броневых листов. Лобовое стекло пуленепробиваемое. На крыше отделения "Тритона" предусмотрена возможность установки необитаемого башенного боевого модуля - пулемет "Утес" калибра 12,7 миллиметра и гранатомет УАГ-40 калибра 40 миллиметров, боекомплект которого 32 гранаты и от 100 до 200 патронов. По шоссе развивает скорость до 110 километров в час.

После ремонта трофейные БТР-4 и бронеавтомобиль "Тритон" пополнят ряды армий ДНР и ЛНР.

Светлана Цыганкова