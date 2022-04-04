Войти
Российская газета

Опубликованы фотографии взятых под Изюмом трофеев

506
0
0
Источник изображения: rg.ru


Опубликованы фотографии взятых под городом Изюмом трофеев. Это украинские БТР-4 и бронеавтомобиль "Тритон".

БТР-4 - современный украинский бронетранспортер. Предназначен для перевозки личного состава мотострелковых подразделений и огневой поддержки. Выпускался в Харькове, эксплуатируется с 2011 года. Вооружен автоматическими пушками и гранатометами.

"Тритон" - колесная бронемашина с усиленной противоминной защитой. Построена на шасси советского бронетранспортера БТР-70. Корпус изготовлен из стальных броневых листов. Лобовое стекло пуленепробиваемое. На крыше отделения "Тритона" предусмотрена возможность установки необитаемого башенного боевого модуля - пулемет "Утес" калибра 12,7 миллиметра и гранатомет УАГ-40 калибра 40 миллиметров, боекомплект которого 32 гранаты и от 100 до 200 патронов. По шоссе развивает скорость до 110 километров в час.

После ремонта трофейные БТР-4 и бронеавтомобиль "Тритон" пополнят ряды армий ДНР и ЛНР.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-4
БТР-70
Похожие новости
23.03.2020
ВСУ приняли на вооружение новую КШМ К-1450 на базе БТР-70КШ
11.10.2018
Бронемутант: созданный из советских машин БТР "Пловец" показали в Киеве
05.10.2015
Украинский ВПК довели до ручки
25.08.2014
Сможет ли выжить оборонная промышленность Украины?
14.10.2013
Раскрыты подробности о новой украинской КШМ «Свитязь»
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.04 16:17
  • 21878
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.04 15:59
  • 49
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 04.04 15:52
  • 6
Исполнение гособоронзаказа составило в 2021 году от 88 до 100% у разных заказчиков
  • 04.04 15:20
  • 1
Неприемлемый ущерб
  • 04.04 12:56
  • 106
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 04.04 11:12
  • 1
Единственный в мире танк "Объект 279" поставили на ход
  • 04.04 11:11
  • 2
Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом
  • 04.04 10:36
  • 3
Макрон намерен вместе с ЕС бороться против "возращения империй"
  • 04.04 10:34
  • 4
Руководители бюджетных учреждений, обвиняющие РФ, должны покинуть свои должности - Володин
  • 04.04 09:10
  • 3
Куда и зачем Россия перебрасывает войска из-под Киева
  • 04.04 09:05
  • 1
В России подготовили док для «Адмирала Кузнецова»
  • 04.04 08:47
  • 24
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 04.04 07:54
  • 1
Работа по тексту договора возобновится 4 апреля, заявил Мединский
  • 04.04 06:17
  • 1
В США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты - Пентагон
  • 04.04 04:21
  • 264
Как Россия проиграла во второй карабахской войне