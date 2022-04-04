"Новые" украинские БТР-3 создавали на основе старых советских БТР-70

Украинские вооруженные формирования не спешат применять в боях свои БТР-3 - пока эти бронетранспортеры всего лишь несколько раз попадали в объективы видео- и фотокамер.

Причем несколько машин уже уничтожены, еще несколько единиц захвачены в Гостомеле (Киевская область), в расположении дислоцировавшейся там элитной четвертой бригады быстрого реагирования национальной гвардии.

Всего, по разным данным, на начало текущего года на Украине имелось около 170 "троек", из них только 60 приходилось на сухопутные войска ВСУ.

Первая информация об этих бронетранспортерах появилась более двадцати лет назад. Тогда на выставке в Абу-Даби впервые показали БТР-3У Guardian. Его создатели признавались, что машина является доработанной версией неудачного БТР-94К, а тот, в свою очередь, являлся переделкой советского БТР-80.

Разработчики из Харьковского конструкторского бюро практически полностью скопировали ходовую и большую часть элементов корпуса "восьмидесятого". Они лишь увеличили высоту, установили боевой модуль с 30-мм скорострельной пушкой (клоном российской 2А72), 30-мм автоматическим гранатометом АГ-17, 7,62-мм пулеметом ПКТ и противотанковыми управляемым ракетами "Конкурс". Двигатель был германский, а трансмиссия - американская.

Затем эти БТР удалось пристроить в армии Мьянмы, Нигерии, Чада и Таиланда. Последний закупил более двух сотен единиц различных модификаций.

Экспортные поставки были прерваны после начала карательной операции в Донбассе, когда предназначавшиеся иностранным армиям образцы пришлось реквизировать для восполнения понесенных потерь. В результате тот же Таиланд сейчас переориентировался на американские и китайские бронетранспортеры.

В свое время, когда на бронетанковом заводе в Киеве организовали производство этих бэтээров, произошел громкий скандал. Оказалось, что в ходе изготовления используются части корпусов старых советских БТР-70. Причем, официальные лица сначала отрицали, а потом были вынуждены все же признать этот факт.

Алексей Моисеев