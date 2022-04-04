Кишинев и Тирасполь опровергают информацию об активизации войск РФ в Приднестровье

Российский миротворец на блокпосту в Приднестровье. Архивное фото.

Кишинев. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Молдавии и Приднестровского региона опровергли информацию украинского Генштаба об активизации российских войск, размещенных в Приднестровье.

В сообщении Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии отмечается, что "нет информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровском регионе".

"Государственные учреждения внимательно следят за ситуацией с безопасностью в регионе. Компетентные органы Молдавии продолжат обмениваться информацией с партнерами нашей страны для обеспечения стабильности и безопасности граждан", - отмечается в сообщении.

В свою очередь МИД Приднестровья заявил, что информация Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) об "активизации" российских войск в регионе "абсолютно не соответствует действительности".