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Интерфакс-АВН

Кишинев и Тирасполь опровергают информацию об активизации войск РФ в Приднестровье

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Российский миротворец на блокпосту в Приднестровье. Архивное фото
Российский миротворец на блокпосту в Приднестровье. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Кузнецов

Кишинев. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Молдавии и Приднестровского региона опровергли информацию украинского Генштаба об активизации российских войск, размещенных в Приднестровье.

В сообщении Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии отмечается, что "нет информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровском регионе".

"Государственные учреждения внимательно следят за ситуацией с безопасностью в регионе. Компетентные органы Молдавии продолжат обмениваться информацией с партнерами нашей страны для обеспечения стабильности и безопасности граждан", - отмечается в сообщении.

В свою очередь МИД Приднестровья заявил, что информация Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) об "активизации" российских войск в регионе "абсолютно не соответствует действительности".

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Страны
Молдавия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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