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В Northrop Grumman допустили запуск Cygnus без российского РД-181

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Российский двигатель РД-181
Российский двигатель РД-181.
Источник изображения: NASA

В американской военно-промышленной корпорации Northrop Grumman допустили, что запуск космического корабля Cygnus к Международной космической станции (МКС) может произойти на ракете, отличной от носителя Antares, использующего российский двигатель РД-181. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В публикации утверждается, что запасов РД-181 хватает только на два запуска Antares с Cygnus. «Поскольку Cygnus предполагает совместимость с рядом ракет, мы продолжаем рассматривать варианты, чтобы обеспечить лучший сервис, производительность и цену для будущих миссий», — сказала вице-президент сектора космических систем и главный технический директор Northrop Grumman Сара Шеллпфеффер.

Издание не исключает, что у Antares могут поменять двигатель первой ступени РД-181. SpaceNews напоминает, что ранее Cygnus запускался ракетой Atlas 5. «Однако все оставшиеся ракеты Atlas 5 были проданы другим заказчикам, а их замена, Vulcan Centaur, еще не совершила свой первый полет», — говорится в публикации.

Издание пишет, что, «несмотря на неопределенность, 25 марта НАСА предоставило компании Northrop Grumman шесть дополнительных миссий Cygnus на МКС».

В марте в колонке для «Известий» руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец написал, что Россия отказалась поставлять США 12 двигателей РД-181 для ракеты Antares, запускающей грузовой космический корабль Cygnus к МКС. Он добавил, что «не будет создан по заказу Вашингтона модернизированный двигатель РД-181М для увеличения грузоподъемности ракеты Antares».

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