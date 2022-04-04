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Интерфакс-АВН

Президент Латвии обсудил с Зеленским военную помощь Украине

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Эгил Левитс
Эгил Левитс.
Источник изображения: © AP Photo, Vladislavs Proskins/F64 Photo Agency via AP

Рига. 2 апреля. ИНТЕРФАКС/BNS - Президент Латвии Эгил Левитс в субботу обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским военную помощь республики и других западных стран Украине, сообщили агентству BNS в канцелярии президента.

Как сказали в канцелярии, Зеленский поблагодарил Латвию за вклад в укрепление обороноспособности Украины. Со своей стороны, Левитс подтвердил, что республика продолжит делать все возможное в сфере военной помощи, а также выступать за то, чтобы и другие члены НАТО значительно усилили помощь Украине.

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Страны
Латвия
Украина
Проекты
NATO
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