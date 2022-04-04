Спутник связи "Экспресс-АМУ3" занял своё место на орбите

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Космический аппарат (КА) связи и вещания "Экспресс-АМУ3", запущенный в декабре прошлого года, достиг целевой - геостационарной орбиты, сообщил "Роскосмос".

"В настоящее время спутник "Экспресс-АМУ3" установлен в рабочую позицию 103 восточной долготы", - сказано в сообщении, размещённом на сайте госкорпорации в субботу.

Запуск этого КА совместно со спутником "Экспресс-АМУ7" был произведен 13 декабря 2021 года с космодрома Байконур. Он создан в компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва" (ИСС, входит в состав "Роскосмоса").

В настоящее время специалисты ИСС совместно с представителями заказчика - "Космическая связь" приступили к проверкам работоспособности оборудования полезной нагрузки, информирует госкорпорация.

По её данным, проверки служебных систем спутника "были проведены во время операции довыведения, когда космический аппарат направлялся с геопереходной орбиты на целевую при помощи собственных двигателей коррекции".

Спутник "Экспресс-АМУ3" оснащён 39 активными транспондерами в С-, Ku- и L-диапазонах частот. С их помощью спутник будет обеспечивать услуги телекоммуникации: телерадиовещание, широкополосный доступ в интернет, передачу данных, а также связь на стационарных и подвижных объектах.