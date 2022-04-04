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Интерфакс-АВН

Спутник связи "Экспресс-АМУ3" занял своё место на орбите

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Ракета-носитель "Протон-М" с двумя телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7"
Ракета-носитель "Протон-М" с двумя телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7".
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Космический аппарат (КА) связи и вещания "Экспресс-АМУ3", запущенный в декабре прошлого года, достиг целевой - геостационарной орбиты, сообщил "Роскосмос".

"В настоящее время спутник "Экспресс-АМУ3" установлен в рабочую позицию 103 восточной долготы", - сказано в сообщении, размещённом на сайте госкорпорации в субботу.

Запуск этого КА совместно со спутником "Экспресс-АМУ7" был произведен 13 декабря 2021 года с космодрома Байконур. Он создан в компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва" (ИСС, входит в состав "Роскосмоса").

В настоящее время специалисты ИСС совместно с представителями заказчика - "Космическая связь" приступили к проверкам работоспособности оборудования полезной нагрузки, информирует госкорпорация.

По её данным, проверки служебных систем спутника "были проведены во время операции довыведения, когда космический аппарат направлялся с геопереходной орбиты на целевую при помощи собственных двигателей коррекции".

Спутник "Экспресс-АМУ3" оснащён 39 активными транспондерами в С-, Ku- и L-диапазонах частот. С их помощью спутник будет обеспечивать услуги телекоммуникации: телерадиовещание, широкополосный доступ в интернет, передачу данных, а также связь на стационарных и подвижных объектах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
Байконур
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