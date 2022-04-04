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Интерфакс-АВН

Ракета Electron стартовала на орбиту с двумя спутниками геопространственной разведки компании BlackSky

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Сверхлегкая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab. Фото: Rocket Lab
Сверхлегкая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab. Фото: Rocket Lab.
Источник изображения: naked-science.ru

Вашингтон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Ракета Electron стартовала из Новой Зеландии на орбиту с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) американской компании геопространственной разведки BlackSky, сообщила разработчик носителя компания Rocket Lab.

Мини-спутники ДЗЗ весом около 55 кг каждый войдут в состав орбитальной группировки, которая, по данным BlackSky, в 2022 году должна будет состоять из 16 космических аппаратов. Они позволяют получать оптические изображения с разрешением в 50-90 см с высоты 430 км. С нынешним запуском BlackSky будет располагать на орбите уже 14 аналогичными спутниками.

Космические аппараты помимо услуг для частных компаний будут также выполнять задачи в интересах Пентагона и разведслужб США.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage был осуществлен в воскресенье в 01:41 по местному времени (в субботу в 15:41 мск) со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

Вывод спутников на заданную орбиту в рамках миссии, получившей название Without Mission A Beat, будет осуществлен примерно через час после старта ракеты.

Компания Rocket Lab планирует наладить многократное использование для запусков первой ступени ракеты Electron. В ходе пусков в ноябре 2020 года и мае 2021 года ступень с помощью парашюта приводнялась в Тихом океане и затем подбиралась спасательным судном. В перспективе ее хотят ловить при спуске на парашюте с помощью вертолета.

Ракета Electron совершила свой первый полет 25 мая 2017 года. Нынешняя миссия станет 25-м полётом ракеты, 3 из которых были неудачными.

В частности, 15 мая прошлого года ракета Electron не смогла вывести на орбиту два спутника ДЗЗ компании BlackSky, нештатная ситуация произошла после запуска двигателей второй ступени. Космические аппараты были потеряны.

В случае нынешнего успешного запуска количество выведенных на орбиту компанией Rocket Lab спутников достигнет 112 аппаратов.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от $4,9 млн до $6,6 млн, что чрезвычайно мало по сравнению со стоимостью вывода на орбиту грузов с помощью ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.

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  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
США
Компании
Rocket Lab
Проекты
2020-й год
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