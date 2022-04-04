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РИА Новости

Минобороны предоставило медпомощь и жилье сдавшимся украинским военным

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Добровольно сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии
Добровольно сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

КРЫМ, 2 апр – РИА Новости. Минобороны РФ для размещения сложивших оружие украинских военных предоставило жилищные и медицинские фонды в Крыму, сообщили в субботу журналистам в российском военном ведомстве.

"Министерство обороны РФ предоставило свои жилищные и медицинские фонды на территории Крымского полуострова для размещения людей, добровольно сдавшихся в плен. Все пленные обеспечены регулярным питанием, раненым украинцам оказывается всеобъемлющая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая в субботу встретилась с украинскими военными, заявила о намерении совместно с Минобороны РФ продолжать работу по мониторингу условий их содержания, размещения и по обмену пленными между РФ и украинской стороной.

"Я постоянно нахожусь в тесном контакте с Министерством обороны. Мы и дальше совместно продолжим заниматься механизмом российско-украинского обмена пленных", - привели в Минобороны слова омбудсмена.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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