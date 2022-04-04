Путин и Токаев обсудили тему Украины, подтвердили настрой на укрепление отношений РФ и Казахстана

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Рассмотрены перспективы углубления взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Подтвержден взаимный настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, а также о переговорах российских и украинских представителей".