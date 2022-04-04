Какое оружие Украина выпрашивает у США

Украинская делегация, посетившая на днях Вашингтон, передала США список вооружения, который бы они хотели получить в качестве дополнительной помощи. Среди прочего и штурмовики Су-25.

Об этом сообщает телеканал CNN. В его распоряжении имеется этот документ. Кроме того, украинские военные хотели бы получить разведывательные и ударные беспилотники, радары, системы радиоэлектронной борьбы с дронами. Просят в Украине и артиллерийские системы, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, противокорабельные ракеты.

Напомним, что Су-25, по мнению американских экспертов, может оставаться в строю еще несколько десятилетий. Об этом писала и "РГ".

Светлана Цыганкова