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Российская газета

Появилось видео залпа "Искандеров" по целям под Харьковом

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Источник изображения: rg.ru


В Сети появилось видео залпового пуска ракет "Искандер". В описании ролика сказано, что целями являются объекты ВСУ в Харьковской области. Удар был нанесен в темное время суток с заснеженного поля, выпущено как минимум пять ракет.

Напомним, в ночь на 1 апреля прилетевшие из Харькова вертолеты ВСУ нанесли ракетный удар по белгородской нефтебазе. Начался пожар, для тушения которого пришлось привлечь авиацию и эвакуировать жителей соседних улиц.

От авиаудара ВСУ в Белгороде пострадали также типография и трансформаторная подстанция


Антон Валагин

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Искандер
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