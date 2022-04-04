Появилось видео залпа "Искандеров" по целям под Харьковом

В Сети появилось видео залпового пуска ракет "Искандер". В описании ролика сказано, что целями являются объекты ВСУ в Харьковской области. Удар был нанесен в темное время суток с заснеженного поля, выпущено как минимум пять ракет.

Напомним, в ночь на 1 апреля прилетевшие из Харькова вертолеты ВСУ нанесли ракетный удар по белгородской нефтебазе. Начался пожар, для тушения которого пришлось привлечь авиацию и эвакуировать жителей соседних улиц.

От авиаудара ВСУ в Белгороде пострадали также типография и трансформаторная подстанция

Антон Валагин