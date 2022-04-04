Ракетные крейсеры ВМФ России провели учения в Средиземном море

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" во время учений по поиску подводных лодок в Норвежском море.

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Ракетные крейсеры и другие корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели противолодочные учения в Средиземном море, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

"Отряд боевых кораблей Северного флота во взаимодействии с кораблями Тихоокеанского флота отработал задачи противолодочного учения в Средиземном море", - сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал Касатонов" и большого​ противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота, а также ракетного крейсера "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота с применением палубных вертолетов Ка-27 выполнили поиск и слежение за подлодками условного противника.

Моряки отработали тактику поиска и слежения за подводными лодками различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов кораблей.

В свою очередь экипажи противолодочных вертолетов Ка-27, поднятых с борта "Вице-адмирала Кулакова"​, "Адмирала Трибуца" и "Адмирала Касатонова", выполнили визуальный, радиолокационный и магнитометрический поиск субмарин с помощью радиотехнического оборудования и бортовых гидроакустических станций.