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WarSpot

Индия закупает ударные вертолёты LCH

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Источник изображения: warspot.ru

Индия начинает вооружаться ударными вертолётами собственного производства. Вчера, 1 апреля, пресс-служба Минобороны Индии сообщила о том, что комитет Кабинета министров Индии по безопасности (Cabinet Committee on Security, CCS) одобрил закупку 15 лёгких боевых вертолетов LCH.

Стоимость закупки оценивается в 38,87 млрд индийских рупий ($513,8 млн). Еще порядка 3,8 млрд рупий будет потрачено на создание инфраструктуры для новых вертолётов. Эта закупка является мелкосерийной, всего же для нужд вооружённых сил Индии планируется закупить порядка 160 вертолётов LCH с темпом производства около 30 единиц в год. Кроме того, эти вертолёты могут поставляться на экспорт.

Вертолёт LCH

Источник изображения: hal-india.co.in

Первая партия из 15 единиц будет разделена между армией и ВВС Индии. Армии достанется 5 новых вертолётов, 10 единиц будет передано в ВВС. Всего же потребности армии оцениваются в 97 LCH, 65 единиц нужны ВВС.

Первый полёт прототипа LCH состоялся в 2010 году, а в 2016 году компания HAL объявила о старте серийной сборки новых вертолётов. Индийский ударный вертолёт выполнен по классической схеме с тандемным размещением экипажа. Кабина вертолёта способна выдерживать попадания 12,7-мм бронебойных пуль, а шасси является неубираемым и энергопоглощающим для повышения безопасности экипажа при аварийной посадке. Машина оснащена двумя турбовальными двигателями TM333–2C2 с цифровой системой управления типа FADEC, совместно разработанными компаниями HAL и Turbomeca.

Вооружение вертолёта состоит из обзорно-прицельной системы, размещённой в носовой части, и управляемой 20-мм поворотной пушки. Управляемые и неуправляемые ракеты могут крепиться на четырёх точках подвески, размещённых на крыльях. LCH развивает скорость до 330 км/ч (крейсерская скорость — 260 км/ч), способен подниматься на высоту до 6500 м и преодолевать расстояние до 700 км.

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Страны
Индия
Продукция
LCH
Компании
HAL
Safran
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