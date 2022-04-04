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Интерфакс-АВН

В Военном инновационном технополисе "ЭРА" формируется новый кадетский корпус

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Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра"
Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра" в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников.
Источник изображения: ФПИ

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Новый кадетский корпус "Школа технологий будущего" создан на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА", сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

"В Военном инновационном технополисе "ЭРА" в г. Анапа начался отбор кандидатов для обучения в новом кадетском корпусе "Школа технологий будущего". Кадетский корпус создан по решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу", - сказали в министерстве.

Как отметили в ведомстве, все желающие могут подать документы для зачисления в списки кандидатов на поступление. Вся информация для будущих воспитанников и их представителей есть в разделе "военное образование" официального сайта Минобороны России.

В министерстве уточнили, что кадетский корпус является структурным подразделением технополиса "ЭРА".

Обучение в школе будет организовано по программам среднего общего образования и дополнительным программам с профильной подготовкой по физике, математике, информатике, химии и биологии.

"Спецификой образовательного процесса в школе является интеграция образовательного пространства школы в научное пространство технополиса "ЭРА" с учетом военно-профессиональной ориентации обучения. Воспитанники будут включены в проектно-исследовательскую деятельность в испытательных лабораториях технополиса", - сказали в Минобороны.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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