В Военном инновационном технополисе "ЭРА" формируется новый кадетский корпус

Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра" в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников.

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Новый кадетский корпус "Школа технологий будущего" создан на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА", сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

"В Военном инновационном технополисе "ЭРА" в г. Анапа начался отбор кандидатов для обучения в новом кадетском корпусе "Школа технологий будущего". Кадетский корпус создан по решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу", - сказали в министерстве.

Как отметили в ведомстве, все желающие могут подать документы для зачисления в списки кандидатов на поступление. Вся информация для будущих воспитанников и их представителей есть в разделе "военное образование" официального сайта Минобороны России.

В министерстве уточнили, что кадетский корпус является структурным подразделением технополиса "ЭРА".

Обучение в школе будет организовано по программам среднего общего образования и дополнительным программам с профильной подготовкой по физике, математике, информатике, химии и биологии.

"Спецификой образовательного процесса в школе является интеграция образовательного пространства школы в научное пространство технополиса "ЭРА" с учетом военно-профессиональной ориентации обучения. Воспитанники будут включены в проектно-исследовательскую деятельность в испытательных лабораториях технополиса", - сказали в Минобороны.