ВКС России вывели из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российская авиация уничтожила военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск", — сказал он.

Кроме того, ракеты воздушного и морского базирования большой дальности уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Это крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов на Украине, оттуда велось снабжение группировки ВСУ в центральных и восточных районах.

Конашенков рассказал также, что войска Донецкой Народной Республики овладели большей частью Новобахмутовки. Сейчас они ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.