Российские военные уничтожили хранилища Кременчугского НПЗ, снабжавшего ВСУ

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российская армия высокоточным оружием большой дальности утром в субботу уничтожила хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, откуда снабжалась украинская группировка войск в центре и на востоке Украины, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сегодня утром высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны", - сказал Конашенков.

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод - крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов на Украине.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.