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Российская газета

Вооруженные силы РФ поразили 67 военных объектов Украины за сутки

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За сутки Вооруженные силы РФ поразили 67 военных объектов Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Среди них два пункта управления, два склада ракетно- артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ", - сказал он.

Конашенков также отметил, что Вооруженные силы РФ высокоточным оружием вывели из строя аэродромы в Полтаве и Днепре.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24. Уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее в Минобороны России назвали фамилии конкретных должностных лиц США, которые участвовали в создании компонентов биологического оружия на территории Украины.

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Страны
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