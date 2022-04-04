Нанесен удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, использовавшемуся в интересах ВСУ

Иллюстративное изображение. Иллюстративное изображение.

Региональные власти Украины сообщают о нанесении ударов российскими войсками по объектам в различных областях. Так, глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин заявил о том, что удары были нанесены «по двум инфраструктурным, промышленным объектам» в районе города Кременчуг. Это крупный промышленный центр Украины, находящийся на Днепре.

По его словам, ракетные удары наносились с самолётов.

По последним сведениям, удары были нанесены по крупному нефтеперерабатывающему заводу в этом городе. Ранее сообщалось, что из Кременчуга осуществляются поставки топлива для нужд вооруженных сил Украины и нацбатальонов – в направлении группировки войск, сосредоточенной в Харьковской области и на Донбассе.

Полтавский губернатор заявил о вспыхнувшем на НПЗ пожаре и о попытках локализации возгорания.

Также объект, использовавшийся в военных целях, был атакован и в Полтаве.

Помимо этого украинская сторона сообщает о нанесении ударов по объектам в Днепропетровской области, включая Кривой Рог.

На данный момент российское министерство обороны этих сообщений о нанесении ударов не прокомментировало.

Напомним, что накануне ранним утром украинские вертолёты нанесли удар по нефтебазе в Белгороде. При этом вертолётам удалось не только войти в воздушное пространство РФ, но и покинуть его после удара по топливным резервуарам. Зеленский, которого попросили прокомментировать событие, заявил, что он не может «давать оценки приказам в качестве верховного главнокомандующего».

После удара по Кременчугскому НПЗ: