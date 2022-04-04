США не собираются отменять санкции в космической отрасли, заявил Рогозин

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. США не собираются отменять санкции в отношении российских космических предприятий, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Санкции никто не отменяет", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

Он зачитал ответ главы НАСА Билла Нельсона, в котором говорится, что НАСА продолжит взаимодействие с федеральными ведомствами США, чтобы обеспечить бесперебойного работу, в том числе и российских партнёров по МКС.

По словам Рогозина, это лишь "в каком-то смысле изъятие из санкций".

Он отметил, что "Роскосмос" примет решение о взаимодействии с партнерами по МКС после того, как проведет анализ и доложит политическом руководству РФ.

"Наша программа сотрудничества определяется межправительственным соглашением, решение мы примем после того, как "Роскосмос" проведет анализ и доложит свою позицию политическому руководству страны", - сказал Рогозин.

Ранее "Роскосмос" направил письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций НАСА, Европейскому и Канадскому космическому агентствам. Ответ, по словам Рогозина, требовалось дать до 31 марта, после этого в "Роскосмосе" должен был решить, как ему взаимодействовать с партнерами по МКС.