Войти
Интерфакс-АВН

Зеленский хотел бы видеть Китай в составе стран-гарантов безопасности Украины

368
0
0
Ukraine_China_flags
Флаги Украины и Китая. Источник: podrobnosti.ua.

Вашингтон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кроме стран НАТО к списку стран-гарантов безопасности Украины хотел бы присоединения также внеблоковых государств, включая Китай.

"Нам бы хотелось, чтобы к США, Великобритании, Германии, Франции, Турции присоединились и те страны, которые этого хотят", - сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News.

По его словам, перечисленные им страны "заявили о готовности стать гарантами безопасности" или же Украина обменялась с ними соответствующими документами. Это касается, в частности, Израиля и Ирландии. Он добавил, что "мы бы также хотели, чтобы к ним присоединился Китай".

В ответ на вопрос ведущего, касающийся помощи Китая России, Зеленский сказал: "Я бы хотел видеть Китай на нашей стороне. Но выбор за ними".

Накануне в ходе видеосаммита с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен председатель КНР Си Цзиньпин призвал активизировать взаимодействие ЕС с Китаем по двусторонним отношениям и глобальным вопросам.

Он, говоря об Украине, сказал, в частности: "Первопричина украинского кризиса кроется в долгосрочном накоплении противоречий в области региональной безопасности в Европе. Решение состоит в том, чтобы позаботиться о разумных соображениях безопасности всех заинтересованных сторон".

Китайский лидер отметил, что Пекин "поддерживает диалог между Европой, Россией, Соединенными Штатами и НАТО", выступает за поиск путей "решения проблем и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности".

Глава КНР также призвал Евросоюз "сформировать собственное представление о Китае, принять независимую политику по Китаю и работать с Китаем" с целью устойчивого развития в двусторонних отношениях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 1 апреля, что Москва выступает за предоставление гарантий безопасности не только российской стороне, но также Украине и Европе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Израиль
Ирландия
Китай
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
27.12.2021
Влияние санкционных режимов США и их союзников на продажи российского оружия
05.03.2020
Freitag (Германия): Запад действительно в опасности?
13.03.2015
Международный рынок вооружений: новые претенденты на лидерство
21.05.2014
Новая точка отсчета истории
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
17.06.2009
Зачет автоматом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.04 16:17
  • 21878
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.04 15:59
  • 49
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 04.04 15:52
  • 6
Исполнение гособоронзаказа составило в 2021 году от 88 до 100% у разных заказчиков
  • 04.04 15:20
  • 1
Неприемлемый ущерб
  • 04.04 12:56
  • 106
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 04.04 11:12
  • 1
Единственный в мире танк "Объект 279" поставили на ход
  • 04.04 11:11
  • 2
Переживет ли российская авиация санкционную войну с Западом
  • 04.04 10:36
  • 3
Макрон намерен вместе с ЕС бороться против "возращения империй"
  • 04.04 10:34
  • 4
Руководители бюджетных учреждений, обвиняющие РФ, должны покинуть свои должности - Володин
  • 04.04 09:10
  • 3
Куда и зачем Россия перебрасывает войска из-под Киева
  • 04.04 09:05
  • 1
В России подготовили док для «Адмирала Кузнецова»
  • 04.04 08:47
  • 24
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 04.04 07:54
  • 1
Работа по тексту договора возобновится 4 апреля, заявил Мединский
  • 04.04 06:17
  • 1
В США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты - Пентагон
  • 04.04 04:21
  • 264
Как Россия проиграла во второй карабахской войне