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Военное обозрение

В канадской прессе: У русских уже есть ракеты, которые система ПРО даже не заметит

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Источник изображения: topwar.ru

В канадской прессе вышел материал, посвящённый противоракетной обороне в Арктическом регионе. Канадская сторона обеспокоена появлением в арсенале Российской Федерации вооружений, которые ранее на Западе часто называли «компьютерной графикой» или «анимацией Кремля». Однако после эффективного применения таких вооружений, включая гиперзвуковые ракеты, в странах НАТО вдруг изменили тон и риторику, уже заявляя о таком оружии как о «серьёзной проблеме».

В канадском издании Toronto Star вышла статья Жака Галана, в которой он пишет о планах военного ведомства вложить крупные финансовые средства в противоракетную оборону в Арктическом регионе. По словам Галана, для реализации этих планов понадобятся годы, а сейчас Канаде и её союзниками можно констатировать, что время упущено.

Из материала:

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ведомством будет представлен серьёзный пакет реформ, связанный с модернизацией NORAD.

NORAD – это единое Североамериканское командование воздушно-космической обороны. Действует в интересах Канады и США.

Как пишет канадский обозреватель, пока в Канаде и США только раздумывают о совершенствовании противоракетной обороны, «у русских уже есть такие ракеты, которых ПРО даже не в состоянии даже заметить».

При этом автор ссылается на экспертов, включая замдиректора исследовательского центра в области обороны университета Манитобы Джеймса Фергюсона. По его словам, необходимо менять радиолокационные станции в так называемой Северной системе раннего предупреждения. Эти РЛС были установлены более 30 лет назад и попросту устарели.

Фергюсон:

Они не способны справляться с теми угрозами, которые появились в течение последних пяти лет.

Эти станции создавались для обнаружения стратегических бомбардировщиков, однако они бессильны против гиперзвукового оружия, которое есть у России.

В материале говорится о том, что украинский кризис «актуализировал вопросы функционирования противоракетной составляющей». Также отмечено, что эти задачи нужно решать как можно быстрее в связи с тем, что всё большую активность в Арктике сегодня демонстрирует Китай.

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