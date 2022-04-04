Арктический совет приостановил деятельность из-за Украины

Newsweek (США): Россия заявляет, что украинский кризис не должен проникнуть в Арктику, но НАТО говорит, что он туда уже проник

Страны Арктического совета решили бойкотировать будущие переговоры в России из-за российской спецоперации на Украине, пишет Newsweek. С мая 2021 года и до мая 2023 года Россия является его председателем. В него также входят Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, США, Канада и Дания.

Представитель России по Арктике рассказал изданию Newsweek, что международная напряженность из-за украинского кризиса не должна переходить в этот северный регион, с которым граничат США. Но последние дипломатические и военные шаги Вашингтона и его союзников показывают, что этот обычно спокойный район уже превратился в передний край нынешнего кризиса.

Конфликт, который российский президент Владимир Путин называет "специальной военной операцией", длится уж пять недель. Первые признаки дипломатических успехов на переговорах между Москвой и Киевом сопровождаются непрекращающимися столкновениями между двумя противниками и решительными усилиями США и других сторонников Украины по политической и экономической изоляции России.

Один такой предпринятый в этом месяце шаг был беспрецедентен. Речь идет о приостановке деятельности Арктического совета, который состоит из восьми стран (Россия, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США), и в котором с недавнего времени председательствует Россия.

Николай Корчунов, являющийся российским послом по особым поручениям и старшим должностным лицом в Арктическом совете, рассказал Newsweek, что Москва считает принятое решение "достойным сожаления", и отметил, что оно противоречит аполитичному характеру этой межправительственной организации, созданной более 25 лет назад.

"Из полномочий совета однозначно исключены вопросы, связанные с военной безопасностью, — сказал Корчунов. — Во всех его учредительных и стратегических документах указывается, что Арктика должна оставаться территорией мира, стабильности и созидательного сотрудничества. Следовательно, такой уникальный формат не должен подвергаться воздействию побочных эффектов от каких-то внерегиональных событий".

Он отметил, что временная приостановка деятельности Арктического совета, "инициированная западными государствами, может привести к накоплению рисков и проблем безопасности региона, которые совет эффективно решал".

"В нынешних обстоятельствах принципиально важно сохранить проектную деятельность Арктического совета, чтобы после паузы сотрудничество могло продолжиться точно так же, как мы единодушно и своевременно делали это перед лицом пандемии COVID-19", — добавил Корчунов.

Он сказал, что Россия воспользуется паузой для того, чтобы "переориентировать механизм своего председательства в совете на удовлетворение внутренних потребностей в этом регионе". Все мероприятия российского председательства, кроме официальных встреч Арктического совета и его вспомогательных органов, планируется проводить в соответствии с графиком, добавил Корчунов.

Он заявил, что в свете ослабления дипломатических механизмов ни в коем случае нельзя допустить прямой конфронтации в этом регионе мира. "Россия твердо уверена, что потенциал конфликта в Арктике отсутствует", — сказал российский представитель.

Говоря о существующих междоусобицах, Корчунов подчеркнул: "Международное право четко оговаривает, что права прибрежных и прочих государств создают твердую основу для сотрудничества при решении различных вопросов, в том числе, таких чувствительных проблем как делимитация континентального шельфа в Северном Ледовитом океане и предотвращение нерегулируемого рыболовства в международных водах центральной части Северного Ледовитого океана".

Корчунов отметил, что "твердая приверженность всех прибрежных государств Арктики принципу „упорядоченного урегулирования“ любых возможных споров и пересекающихся притязаний привела в 2008 году к принятию Илулиссатской декларации, и эта приверженность была подтверждена в ее 10-ю годовщину. Впоследствии это привело к подписанию в 2018 году соответствующего соглашения о рыболовстве всеми пятью прибрежными арктическими государствами, Китаем, Японией, Южной Кореей и ЕС".

Тем не менее, в последние годы в Арктике наблюдается усиление военной активности. Эта тенденция усилилась в преддверии и с началом российского конфликта с Украиной в прошлом месяце.

В конце января, когда усилилась напряженность из-за предостережений Вашингтона и опровержений Москвы по поводу входа российских войск на Украину, которое месяцем позже все же началось, российский президент Владимир Путин приказал провести серию учений с участием всех флотов, включая Северный, во время которых отрабатывались задачи по обеспечению безопасности важных морских путей в Баренцевом море.

Для России, у которой самая длинная береговая линия в Арктике, этот регион важен как в стратегическом, так и в экономическом отношении.

"Российская Арктика не только производит свыше 11% нашего национального ВВП и дает более 20% экспорта, — сказал Корчунов. — Там также проживают свыше двух с половиной миллионов человек, в том числе, коренные народы Севера".

"На Россию приходится почти треть территории, более половины населения, почти половина побережья и около 70% экономической активности Арктического региона, — добавил Корчунов. — Поэтому для Москвы нет альтернативы его устойчивому развитию".

Он также рассказал о планах председательства Москвы в Арктическом совете, отметив, что оно "нацелено на повышение благосостояния и улучшение качества жизни людей в Арктике, включая коренные народы, на адаптацию региона к глобальным изменениям климата, сохранение арктического биоразнообразия, обеспечение рачительной и безопасной морской деятельности и социально-экономического развития, на поиск решений по обеспечению глобальной энергетической безопасности, на содействие экономическому сотрудничеству в Арктике и на укрепление Арктического совета".

Арктика также чрезвычайно важна для граничащих с ней семи стран, пять из которых входят в состав НАТО, а остальные две (Финляндия и Швеция) являются ближайшими партнерами этого военного альянса, действующего под руководством США.

Две недели назад НАТО начала в Норвегии одно из своих крупнейших учений "Холодный ответ 2022". Оно было запланировано еще до начала российской спецоперации на Украине, но побывавший на прошлой неделе на этих маневрах генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг связал эти события воедино.

"Спецоперация России на Украине стала переломным моментом, — заявил Столтенберг, слова которого передал Newsweek один из официальных представителей НАТО. — Это новая норма для европейской безопасности, а также для безопасности Арктики".

Столтенберг назвал НАТО арктическим альянсом. Говоря об Арктике, он заявил, что эта территория "имеет стратегическое значение для безопасности всего евроатлантического региона, и очень важна для линий связи между Северной Америкой и Европой".

"Это также регион усиливающегося стратегического соперничества, — сказал Столтенберг. — В последние два года мы стали свидетелями существенного усиления там российской военной активности. Россия восстановила в Арктике старые советские базы. Регион стал испытательным полигоном для новейших российских систем вооружений. Это то место, где размещается стратегический подводный флот России".

"Наращивание военной мощи России — это самый серьезный вызов стабильности и безопасности союзников на Крайнем Севере", — подчеркнул генеральный секретарь.

Вскоре после начала учений Россия опубликовала извещение для пилотов (НОТАМ) о том, что к западу от места проведения натовских маневров в Норвежском море состоятся российские учения с боевой стрельбой.

США также организовали серию ориентированных на Арктику учений на своей самой северной территории Аляске, западная граница которой находится всего в 55 милях от восточных рубежей России. Примерами военной активности на прошлой неделе стали учения "Совместный тихоокеанский многонациональный центр готовности 22-02" и "Полярная сила 22-4". Ранее в марте состоялись совместные американо-канадские маневры "Арктический рубеж 2022" и "Операция „Благородный защитник“", а также учения американских ВМС ICEX.

Объявляя о приостановке сотрудничества в рамках Арктического совета, США и другие члены этого объединения опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что по-прежнему "уверены в непреходящей ценности Арктического совета для приполярного сотрудничества, и выражают поддержку этому институту и его работе". Они подчеркнули, что "несут ответственность перед населением Арктики, в том числе, перед ее коренными народами, которые вносят большой вклад в важную работу совета и получают от этого немалую пользу".

В заявлении отмечается, что "ключевые принципы суверенитета и территориальной целостности на основе международного права издавна лежат в основе работы Арктического совета, где в настоящее время председательствует Россия". Однако семь стран подчеркнули, что "Россия своей неспровоцированной операцией на Украине самым вопиющим образом нарушила эти принципы".

Редакция Newsweek попросила прокомментировать происходящее Госдепартамент и Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД), однако на момент выхода статьи ответа не получила.

Говоря о России, Корчунов заявил, что из-за новых рисков и возможностей "стратегическая значимость Арктики заметно усилилась". "Внимание многих заинтересованных сторон сейчас приковано к Арктике как к глобальной климатической кухне, к ее уникальной, но хрупкой экосистеме. Это сокровищница культурного наследия коренных народов, и конечно же, регион с колоссальными экономическими возможностями", — сказал он.

"Арктика сталкивается с многочисленными вызовами, но важно не только обращать внимание на ее уязвимость, но и помнить о способности региона к самовосстановлению и о возможностях для устойчивого развития", — добавил Корчунов.

В момент, когда президент Джо Байден проводит политику борьбы с климатическими изменениями, Корчунов отмечает уверенность Москвы в том, что "Арктика обладает огромным потенциалом для выработки чистой энергии, поиска и разработки месторождений важнейших редкоземельных металлов и минералов, а также реализации новаторских решений, которые помогут ускорить глобальный переход к устойчивой энергетике".

Но сотрудничество остановилось из-за кризиса на Украине, и будущее многосторонних усилий под большим вопросом.

Корчунов сказал, что Россия "подтверждает свою приверженность тесному и конструктивному сотрудничеству со всеми членами Арктического совета, с постоянными участниками, наблюдателями и прочими заинтересованными нерегиональными партнерами".

"Мы готовы к долгосрочному партнерству в этом регионе с любой страной, будь это член Арктического совета или любое другое государство, в интересах его устойчивого развития и благополучия его обитателей, включая коренные народы", — подчеркнул Корчунов.

"Россия убеждена, что присущий Арктическому совету дух сотрудничества поможет укрепить доверие и взаимопонимание, — добавил он. — Совет должен остаться солидным механизмом мирного и взаимовыгодного сотрудничества, вопреки геополитической напряженности в других местах, действуя в интересах устойчивого и обеспеченного будущего всего арктического региона".