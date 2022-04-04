Противники администрации Байдена раскритиковали отмену испытаний МБР Minuteman III в США

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Подтверждаются сведения о том, что в США решились на отмену испытаний межконтинентальной баллистической ракеты. Речь идёт о МБР Minuteman III, которая является составной частью американского ядерного арсенала и которая должна была испытываться без ядерных боевых частей.

В Пентагоне, комментируя ситуацию, заявили о том, что отмена испытаний этой ракеты связана с тем, что «необходимо избежать рисков, к которым может привести неверное толкование ситуации». Добавлено, что испытания такого рода оружия «могут быть неправильно восприняты».

В продемократических американских СМИ говорится о том, что отмена испытаний – это «сигнал не только для самих американцев к тому, что администрация не собирается нагнетать обстановку, но и сигнал для всего мирового сообщества».

Нужно напомнить, что это уже вторая отмена испытательных пусков МБР Minuteman III с начала марта.

При этом в американском министерстве обороны отмечают, что решение о переносе испытаний «на открытую дату» не говорит «о каких-либо проблемах в американском арсенале ядерного сдерживания». Это заявление появилось после того, как предыдущую отмену испытаний раскритиковали противники такого решения, призывавшие «продемонстрировать ядерную мощь Соединённых Штатов». Они же заявляли, что Пентагон «занимается умиротворением России». У Байдена такие претензии отвергли, вновь заявив, что администрация «принимает против РФ все необходимые меры, включая сдерживание санкционного характера». Теперь со стороны противников администрации Байдена прозвучали новые претензии и слова критики в связи с отменой ракетных испытаний.