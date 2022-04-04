Генерал Майкл Курилла возглавил Центральное командование США

Вашингтон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Главой Центрального командования ВС США стал генерал Майкл Курилла, сообщает издание The Hill.

Таким образом, он сменил на этом посту генерала морской пехоты Фрэнка Маккензи, решившего завершить службу в армии. Маккензи, среди прочего, в прошлом году отвечал за операцию по выводу сил США из Афганистана. После ухода американских военных эта страна оказалась под контролем движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Курилла в последние годы командовал 18-м воздушно-десантным корпусом армии США. Этот корпус предназначен для быстрой переброски в любую точку света.