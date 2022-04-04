Весенний призыв в России стал центром внимания СМИ в США

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Американские издания уделили центральное внимание началу весеннего призыва на военную службу в России, связав очередную кампанию с событиями вокруг Украины.

Весенний призыв начался в России 1 апреля. В Минобороны сообщили, что в рамках кампании в войска планируют отправить более 134,5 тысяч человек. Оборонное ведомство и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечали, что весенний призыв не имеет отношения к спецоперации на Украине, для участия в ней отправляют только военных по контракту.

Газета Washington Post вышла с заголовком об объявленном призыве, издание Hill опубликовало сообщение, где "напряжение" вокруг Украины увязывается с заявленным количеством новобранцев, которых планируют призвать. Телеканал CNN заявил, что армейское пополнение готовится в качестве ротации служащих, участвующих в специальной операции.

В России дважды в год проходит призывная кампания, в рамках которой в одни и те же сроки примерно одинаковое число молодых людей отправляют в войска для срочной службы на один год.

На непонимание со стороны США ранее жаловался Песков. В ответ на заявления американской администрации в контексте событий вокруг Украины он заявил, что их оценки демонстрируют отсутствие информации о происходящем в Кремле и механизме принятия решений.