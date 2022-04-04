«Где есть армия России, там идут учения. Волноваться не надо»

Военнослужащие во время учений на острове Сахалин. На островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря стартовало двустороннее учение с соединениями и воинскими частями армейского корпуса Восточного военного округа, силами Тихоокеанского флота, 2021 год.

Эксперты объяснили смысл учебных стрельб ВС РФ на Курилах

Более тысячи военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) проводят учебные стрельбы из артиллерийских орудий и противотанковых ракетных комплексов на Курильских островах, сообщили в Минобороны России. «Газета.Ru» разбиралась, зачем Россия проводит учения на Курилах именно сейчас.

По данным военного ведомства, в учениях задействовано около 200 единиц военной и специальной техники. В Минобороны отметили, что тренировки с военнослужащими пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса ВВО будут проведены на полигонах Лагунное и Горные Ключи.

«В ходе занятий артиллеристам на Курильских островах предстоит провести тренировки по выполнению нормативов в составе батарей и расчетов по подготовке к стрельбе, смене огневых позиций, ведению разведки», - сообщили в Минобороны.

Для корректировки огня артиллерии планируется использовать беспилотники «Орлан-10» и «Элерон-3».

Ранее сообщалось, что воинские части России, расположенные на Курильских островах, получили газотурбинные танки Т-80БВ. «На вооружение воинских частей, дислоцированных на Курильских островах, поступила партия современных модернизированных танков Т-80БВ. Отличительной особенностью танков семейства Т-80 является единая газотурбинная силовая установка, за что он был назван «летающим» танком», - говорилось в сообщении пресс-службы.

Учения проходят на фоне резко обострившихся отношений между Москвой и Токио. В конце марта в МИД России заявили, что из-за введенных против страны санкций переговоры с Японией о заключении мирного договора более не имеют смысла.

«Проходящие сейчас учения российских войск на Курилах очень нервно воспринимаются на фоне происходящих в мире событий. Япония смотрит на то, как они будут развиваться, что имеет место напряженность не только из-за российско-японских отношений, но накаляется и ситуация вокруг Китая - он претендует на несколько японских островов, в частности на архипелаг Сенкаку, поэтому, конечно, Япония будет настороженно реагировать на любые вещи»,

- рассказал «Газете.Ru» политолог Константин Соколов.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, учения носят «исключительно оборонительный характер». «Российские военнослужащие проводят стрельбы на Курильской гряде, в районе Охотского моря. Они готовятся отражать атаку, если понадобится», - сказал Литовкин.

Он отметил, что Япония считает Южные Курилы, кроме острова Урупа, своими. Речь идет об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.

«Япония потеряла эти острова результате Второй мировой войны, где была агрессором, поэтому ей приходится смириться с тем, что эти острова принадлежат России, тем более это было зафиксировано в Сан-Францисском мирном договоре 1951 года. Это российская территория, а значит там есть наша армия. А там, где есть армия России, там идут учения. Это нормально, волноваться не надо», - сказал Литовкин.

При этом эксперт добавил, что учения проходят «не на пустом месте и не без причины» и сейчас Япония «активно наращивает свой военный потенциал».

С этой оценкой согласен руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«Япония занимается укреплением военного союза с США, с которыми у нее заключен договор о безопасности. Этот курс неуклонно проводился на протяжение всего послевоенного времени. Но особенно он стал заметен в период правления в Японии премьер-министра Синдзо Абэ, с 2012 по 2019 год. Он усилил курс на закупки американского вооружения. Фактически японские силы вооружены современными американскими вооружениями, особенно в противоракетной обороне. При Абэ военные расходы Японии росли неуклонно, сейчас они превышают $50 млрд в год. При том, что Япония официально не имеет армии. Ее вооруженные силы официально называются силами обороны», - рассказал Кистанов «Газете.Ru».

Он напомнил, что Абэ выступал за то, чтобы переписать конституцию Японии и легитимизовать существование армии.

«У Японии нет баллистических ракет и атомного оружия. Но наступательные виды вооружений тоже появляются - недавно Япония построила два вертолетоносца и переделала их в авианосцы. Их авиапарк составляют истребители США F-35. Также Япония усиливает оборонный потенциал в сфере ПРО.

Абэ ушел в отставку, но выдвинул тезис о том, что Япония должна обладать потенциалом превентивного удара по военным базам противника. Имеются в виду базы Северной Кореи и Китая, но подразумеваются и российские. Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида настойчиво проводит тот же тезис. Курс - довести военные расходы Японии до 2% от ВВП, как в западноевропейских странах, сейчас у нее - менее одного»,

- отметил Кистанов.

Ирина Альшаева